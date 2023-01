fot. PressFocus Na zdjęciu: Daley Blind

Bayern Monachium skorzysta z okazji i pozyska Daleya Blinda, który niedawno rozwiązał kontrakt z Ajaksem Amsterdam. Obie strony doszły już do porozumienia – informuje David Ornstein z “The Athletic”.

Daley Blind przejdzie testy medyczne w Niemczech

Jeśli nie wykażą nieprawidłowości, podpisze z Bayernem Monachium półroczną umowę

Wcześniej Holender rozstał się z Ajaksem Amsterdam

Bayern ściągnie doświadczonego obrońcę

Daley Blind przeżył niedawno wzruszającą chwilę, bowiem po raz kolejny rozstał się z Ajaksem Amsterdam, w którym zaliczył łącznie 333 występy. Była to wola samego Holendra, który po mistrzostwach świata w Katarze zwrócił się z prośbą do władz o rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Te nie robiły problemów zasłużonemu defensorowi, zatem kilka dni temu pojawił się on na rynku wolnych zawodników.

Media przekonywały, że lada moment zwiąże się z Royal Antwerp, natomiast na ostatniej prostej doszło do zwrotu akcji. 32-latek zaliczy hitowe przenosiny do Bayernu Monachium, który skorzystał z możliwości pozyskania go na zasadach wolnego transferu.

Jeszcze w czwartek Blind pojawi się w Niemczech, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli nie wykażą nieprawidłowości – podpisany zostanie półroczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Bayern Monachium zdecydował się na ten niecodzienny ruch głównie z uwagi poważnej kontuzji Lucasa Hernandeza, do której doszło w trakcie mundialu. Wychowanek Ajaksu Amsterdam z pewnością nie będzie istotnym elementem wyjściowej jedenastki, natomiast jego doświadczenie może okazać się kluczowe w kryzysowych momentach.

Zobacz również: