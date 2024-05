Tomasz Tułacz mocno o trenerze Lecha Poznań. “Za takie słowa się płaci”

Szkoleniowiec Puszczy Niepołomice odniósł się na łamach portalu "weszlo.com" do niedawnych słów Mariusza Rumaka. - Chciał w ten sposób nas sprowokować, ale za takie słowa często się płaci, bo one też mobilizują rywala - mówi Tomasz Tułacz.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Tomasz Tułacz: Myślę, że na pewno popełnił błąd

Mariusz Rumak zaliczył nieudany powrót do Lecha Poznań i po zaledwie pół roku opuszcza Bułgarską. Lechici mogą zdobyć mistrzostwo Polski, ale niedawne wpadki z Puszczą Niepołomice (1:2) i Ruchem Chorzów (1:2) skomplikowały założenia. Dodatkowo trener Kolejorza wszedł na ambicje niepołomiczan, że jest to zespół, który gra powtarzalnie.

– To jest właśnie to deprecjonowanie. Być może chciał w ten sposób nas sprowokować, ale za takie słowa często się płaci, bo one też mobilizują rywala. Chyba każdy widzi, że mówienie o przypadkowości przy naszych stałych fragmentach gry nijak ma się do rzeczywistości i do tego, jak zdobywamy bramki. Zresztą wygrany przez nas 2:1 mecz z Lechem chyba pokazał, jak na moich piłkarzy podziałały słowa trenera Rumaka – powiedział Tomasz Tułacz.

– Myślę, że na pewno popełnił błąd, z którego powinien wyciągnąć wnioski. Wielką klasę pokazał natomiast napastnik Lecha Mikael Ishak, który po spotkaniu nam gratulował. To bardzo dobry zawodnik i taki sam człowiek – dodał.

Tymczasem Puszcza Niepołomice zajmuje 15. lokatę w lidze i ma nad strefą zaledwie jeden punkt. Żubry w niedzielę podejmą Wartę Poznań w 32. kolejce.