Real Madryt rusza po gwiazdora Premier League. Tanio nie będzie

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Cristian Romero łączony z Realem Madryt

Real Madryt planuje duże zakupy podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Stołeczny klub zamierza wzmocnić nie tylko drugą linię, ale także środek obrony, który w ostatnich miesiącach nie zawsze funkcjonował idealnie. Trener ekipy Królewskich – Alvaro Arbeloa – uważa, że jego drużynie potrzebny jest nowy stoper zdolny do rywalizacji o miejsce w składzie. Podobnego zdania jest Florentino Perez, a sytuację dodatkowo potęguje prawdopodobne odejście dwóch gwiazd – Davida Alaby oraz Antonio Rudigera.

W ostatnich miesiącach z przeprowadzką na Santiago Bernabeu byli łączeni tacy zawodnicy jak Ibrahima Konate (Liverpool), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) czy Dayot Upamecano (Bayern Monachium). Real może jednak postawić na inne rozwiązanie.

Jak podaje hiszpańska gazeta „Mundo Deportivo”, klub z Półwyspu Iberyjskiego zwrócił uwagę na Cristiana Romero, który coraz poważniej rozważa odejście z Tottenhamu Hotspur. 27-letni Argentyńczyk uchodzi za twardego oraz agresywnego stopera, więc mógłby zwiększyć jakość w formacji defensywnej zespołu mającego siedzibę w Madrycie.

Romero z powodzeniem występuje w barwach drużyny Spurs od sierpnia 2021 roku, gdy trafił do Londynu za 52 miliony euro z Atalanty Bergamo. Do tej pory rozegrał 152 spotkania, strzelił 13 goli i zaliczył 7 asyst. Kontrakt 47-krotnego reprezentanta Argentyny obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 60 milionów euro, co czyni go kosztowną, ale interesującą opcją dla Realu Madryt.