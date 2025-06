Real Madryt może jeszcze bardziej wzmocnić swoją linię obrony. Jak podaje hiszpański portal OK Diario, na celownik stołecznego klubu trafił bowiem Cristhian Mosquera.

Źródło: OK Diario

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Cristhian Mosquera łączony z Realem Madryt

Real Madryt jest bardzo aktywny na rynku transferowym podczas aktualnego okienka. Trwającego lata na Santiago Bernabeu trafili Dean Huijsen oraz Trent Alexander-Arnold, a bliski przeprowadzki do stolicy Hiszpanii jest Alvaro Carreras. Tak więc klub z Concha Espina poważnie wzmocnił swoją linię obrony. Co ciekawe, madrytczycy być może sprowadzą jeszcze jednego nowego zawodnika do formacji defensywnej. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał hiszpański portal „OK Diario”.

Według wyżej wspomnianego serwisu Real interesuje się bowiem stoperem Valencii – Cristhianem Mosquerą. Wielkim fanem talentu 20-letniego defensora jest podobno szkoleniowiec drużyny Królewskich – Xabi Alonso. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w temacie przedłużenia umowy nie posuwają się do przodu. Niepewną przyszłość zdolnego piłkarza chcą wykorzystać włodarze wicemistrzów La Ligi.

Cristhian Mosquera spędził w zespole Nietoperzy niemal całą dotychczasową karierę. Mierzący 191 centymetrów defensor przeprowadził się do akademii Valencii w 2016 roku, wcześniej szkoląc swoje umiejętności w szkółkach Hercules CF oraz SCD Carolinas. Utalentowany zawodnik na boiskach La Ligi rozegrał łącznie 82 spotkania i zdobył 1 bramkę. Warto dodać, że środkowy obrońca jest rozchwytywany na rynku transferowym. Sytuację stopera monitorują również potentaci z ligi włoskiej – Juventus, AS Roma oraz AC Milan.