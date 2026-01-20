Cracovia wzmocni środek pola. Szykuje się powrót do Ekstraklasy

Cracovia ściąga następcę Maigaarda
Cracovia jesienią była jedną z najmocniejszych ekip w stawce. Wystartowała znakomicie, ale z czasem przestała tak bardzo imponować, więc zakończyła rundę na szóstej lokacie w tabeli Ekstraklasy. Strata do lidera wynosi raptem trzy punkty, więc wciąż ma realne szanse na wielki sukces. Kibice oczekiwali tej zimy samych dobrych informacji, ale niestety jest zupełnie inaczej.
Najpierw w klubie doszło do zmian w zarządzie, co nie zostało przez nich najlepiej przyjęte. Później na jaw wyszły problemy w szatni – chęć odejścia Filipa Stojilkovicia czy wątpliwości trenera Luki Elsnera. Na domiar złego Pasy nie wykluczają sprzedaży Oskara Wójcika, a Mikkel Maigaard lada moment przeniesie się do pierwszoligowej Wieczystej Kraków.
Odejście Maigaarda to bardzo duża strata, gdyż jesienią był jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Elsnera. Wygląda na to, że klub wybrał już jego następcę – do Ekstraklasy ma wrócić Maxime Dominguez, znany z występów w Miedzi Legnica.
Dominguez jest obecnie związany z brazylijskim Vasco da Gama. Cracovia sprowadzi go w ramach transferu definitywnego, choć kwota nie jest jeszcze znana.
Dominguez swego czasu był jedną z gwiazd Miedzi Legnica. Zaliczył transfer do Rakowa Częstochowa, gdzie zagrał tylko w jednym spotkaniu. W ciągu miesiąca opuścił szeregi Medalików, które jeszcze na tym ruchu zarobiły.