Cracovia wzmocni środek pola. Szykuje się powrót do Ekstraklasy

Cracovia sfinalizuje swój pierwszy zimowy transfer. Do Ekstraklasy ma wrócić Maxime Dominguez, były piłkarz Miedzi Legnica czy Rakowa Częstochowa - informuje Guilherme Abrahao.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia ściąga następcę Maigaarda

Cracovia jesienią była jedną z najmocniejszych ekip w stawce. Wystartowała znakomicie, ale z czasem przestała tak bardzo imponować, więc zakończyła rundę na szóstej lokacie w tabeli Ekstraklasy. Strata do lidera wynosi raptem trzy punkty, więc wciąż ma realne szanse na wielki sukces. Kibice oczekiwali tej zimy samych dobrych informacji, ale niestety jest zupełnie inaczej.

Najpierw w klubie doszło do zmian w zarządzie, co nie zostało przez nich najlepiej przyjęte. Później na jaw wyszły problemy w szatni – chęć odejścia Filipa Stojilkovicia czy wątpliwości trenera Luki Elsnera. Na domiar złego Pasy nie wykluczają sprzedaży Oskara Wójcika, a Mikkel Maigaard lada moment przeniesie się do pierwszoligowej Wieczystej Kraków.

Odejście Maigaarda to bardzo duża strata, gdyż jesienią był jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Elsnera. Wygląda na to, że klub wybrał już jego następcę – do Ekstraklasy ma wrócić Maxime Dominguez, znany z występów w Miedzi Legnica.

Dominguez jest obecnie związany z brazylijskim Vasco da Gama. Cracovia sprowadzi go w ramach transferu definitywnego, choć kwota nie jest jeszcze znana.

🚨 Maxime Dominguez não é mais jogador do Vasco. O Suíço foi negociado em definitivo para o Cracóvia, da Polônia, e nem treinará mais com o grupo.



Todos os detalhes @itatiaiaesporte



📲 Leia na íntegra:https://t.co/R3djwl8nro — Guilherme Abrahão (@guiabrahaoo) January 19, 2026

Dominguez swego czasu był jedną z gwiazd Miedzi Legnica. Zaliczył transfer do Rakowa Częstochowa, gdzie zagrał tylko w jednym spotkaniu. W ciągu miesiąca opuścił szeregi Medalików, które jeszcze na tym ruchu zarobiły.