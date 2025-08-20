Cracovia się nie zatrzymuje i ściąga kolejne ciekawe nazwisko. Do Pasów ma dołączyć Bosko Sutalo, były obrońca Atalanty. Mateusz Janiak ujawnił, że ten przeszedł już testy medyczne.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia wzmacnia obronę. To były piłkarz Atalanty

Cracovia bardzo dobrze wystartowała w sezonie 2025/2026. Po pięciu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli, a w dorobku ma dziesięć punktów. Zespół Luki Elsnera mierzy wysoko, o czym świadczą ambitne ruchy transferowe. Aktualnie wicelider Ekstraklasy dopina kolejne wzmocnienie defensywy. Na testach medycznych przebywa Bosko Sutalo, który ma na koncie występy w Atalancie Bergamo. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zwiąże się z Pasami.

Aktualnie Sutalo jest związany ze Standardem Liege, gdzie występuje od lata 2024 roku. Cracovia ściąga go w ramach wypożyczenia z opcją wykupu – informuje Mateusz Janiak. To bez wątpienia kolejny interesujący ruch krakowskiego klubu, bowiem wartość rynkowa 25-letniego stopera wynosi 2,5 mln euro. W sezonie 2024/2025 rozegrał dla Standardu Liege 27 spotkań, raz zapisując się na liście strzelców.

❗️Boško Šutalo zostanie zawodnikiem Cracovii.



Wypożyczenie z opcją wykupu. B. ciekawy ruch – stoper był w Atalancie, grał w Veronie (38 meczów w Serie A), potem Dinamo Zagrzeb, a ostatnio Standard Liege – 23 razy w XI na 30 meczów, kiedy był dostępny (kontuzje, kartki). — Mateusz Janiak (@eMJot23) August 20, 2025

Sutalo przez lata był związany z narodowymi chorwackimi drużynami młodzieżowymi. W 2020 roku wypatrzyła go Atalanta, która zapłaciła Osijekowi cztery miliony euro. W Bergamo otrzymał szansę – rozegrał 16 spotkań, ale kariery tam nie zrobił. Dwa lata później wrócił do Chorwacji, gdzie postawiło na niego Dinamo Zagrzeb. Na poziomie Serie A Sutalo wystąpił w sumie 38 razy, a do tego czterokrotnie zagrał w Lidze Konferencji.