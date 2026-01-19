Cracovia sprzeda go za 3 mln euro?! Trwają negocjacje

08:30, 19. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki.pl

Oskar Wójcik to odkrycie tego sezonu Ekstraklasy i lider defensywy Cracovii. Zimą może zmienić ligę. O obrońcę walczy Broendby, a negocjacje w sprawie transferu są zaawansowane - informuje portal Meczyki.pl.

Oskar Wójcik i Sebastian Madejski
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Wójcik i Sebastian Madejski

Cracovia negocjuje transfer Wójcika

Cracovia ma w swoich szeregach kilku piłkarzy, których wartość sięga milionów euro. Jesienią kibicom zaimponował w szczególności Oskar Wójcik, który wcześniej występował praktycznie tylko w rezerwach. Luka Elsner na niego postawił, a ten odpłacił się kapitalną formą. 22-latek był czołowym defensorem w całej Ekstraklasie, a do tego jednym z kandydatów do gry w reprezentacji Polski. Jan Urban nie zdecydował się jednak na powołanie piłkarza Pasów.

Tej zimy Wójcik może zdecydować się na zagraniczny ruch. Nie jest tajemnicą, że jego gra przyciągnęła wiele ekip, które są zainteresowane transferem już teraz. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl informuje, że zaawansowane rozmowy z Cracovią prowadzi Broendby. Na stole natomiast wylądowała oferta w wysokości trzech milionów euro.

Dla Wójcika na pewno byłby to kierunek z możliwością dalszego rozwoju. Cracovia jeszcze nie przesądza o jego sprzedaży, ale fakt prowadzenia rozmów sugeruje, że ten transfer jest możliwy.

Wójcik długo czekał na prawdziwą szansę w Cracovii. Nie dawał mu jej Dawid Kroczek, natomiast Elsner dostrzegł w nim duży potencjał. Dla pierwszej drużyny obrońca rozegrał do tej pory 21 spotkań – tylko jedno w poprzednim sezonie. Jego umowa z krakowskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 mln euro.