Cracovia potwierdziła. Nowy napastnik na pokładzie

12:31, 12. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Cracovia

Cracovia w swoim mediach społecznościowych potwierdziła w czwartek, że umowę z klubem podpisał Jean Batoum. Kontrakt obowiązywać będzie do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.

Luka Elsner
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia ogłosiła kolejny zimowy transfer

Cracovia w tym sezonie jest jedną z lepiej radzących sobie ekip w PKO Ekstraklasie. Piłkarze trenera Luki Elsnera obecnie zajmują bowiem 5. miejsce w stawce z dorobkiem 31 punktów i stratą dwóch oczek do podium. To pozwala marzyć w wywalczenie prawa gry w eliminacjach europejskich pucharów w kolejnym sezonie.

Pomóc w tym naturalnie mają zimowe transfery. W ostatnim czasie trwa swego rodzaju ofensywa pod tym względem, bowiem do klubu sprowadzono Wiktora Bogacza, a teraz oficjalnie potwierdzono transfer kolejnego napastnika. Jest nim niejaki Jean Batoum, a więc 23-letni reprezentant Kamerunu, który już kilka dni temu był łączony z podpisaniem umowy pod Wawelem. Kontrakt zawarty z Cracovią obowiązywać będzie do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Jean Batoum do tej pory w tym sezonie rozegrał w sumie 21 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia ofensywnego gracza aktualnie na 350 tysięcy euro. Na koncie ma tylko występy w rodzimej lidze oraz Izraelu. Poza tym jednak dwukrotnie reprezentował barwy swojego kraju.

