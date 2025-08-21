Cracovia ma nowego zawodnika. W swoim CV ma występy w Serie A

Cracovia ogłosiła, że Bosko Sutalo został nowym zawodnikiem. Chorwacki obrońca trafił do krakowskiego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia, z opcją wykupu.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Oficjalnie: Mosko Sutalo w Cracovii

Cracovia na początku czerwca zatrudniła trenera Lukę Elsnera. Słoweniec zdobywał doświadczenie we Francji, pracując w Le Havre i Stade Reims. Początek sezonu PKO BP Ekstraklasy Pasy mają znakomity. Po pięciu rozegranych meczach zdobyli 10 punktów i zajmują obecnie drugie miejsce w ligowej tabeli. Latem do Krakowa po 15 latach powrócił także Mateusz Klich.

W czwartek krakowski klub oficjalnie ogłosił kolejny transfer. Środkowy obrońca Bosko Sutalo został nowym zawodnikiem Cracovii. 25-letni Chorwat trafił do klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu, która po udanej współpracy może przekształcić się w kontrakt obowiązujący przez kolejne cztery lata.

Sutalo jest wychowankiem NK Neretvy, skąd trafił do RNK Split, a następnie do NK Osijek. W styczniu 2020 roku przeniósł się do Atalanty Bergamo za 4 miliony euro. Następnie grał również w barwach Hellas Werona. Na poziomie Serie A rozegrał 38 meczów.

Po przygodzie we Włoszech wrócił do Chorwacji, podpisując kontrakt z Dinamo Zagrzeb. W zeszłym sezonie występował w belgijskim Standardzie Liege, gdzie zagrał w 25 meczach i zdobył jedną bramkę. Na swoim koncie ma również występy w europejskich pucharach oraz w młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji. Doświadczenie zdobyte w Serie A, lidze chorwackiej i belgijskiej sprawia, że Sutalo może być istotnym wzmocnieniem defensywy Cracovii w sezonie 2025/26.