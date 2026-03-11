Niepewna przyszłość trenera Cracovii. W tle problemy w klubie

Cracovia od początku roku nie daje kibicom powodów do optymizmu. Co jakiś czas pojawiają się niepokojące sygnały. Tym razem ciekawe wieści podał Piotr Rzepecki z 365dniopilce.pl.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Luka Elsner myśli o rezygnacji z posady

Cracovia aktualnie plasuje się na szóstym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając cztery punkty straty do czwartego Rakowa Częstochowa. Ostatnio drużyna zaliczyła dwie porażki z rzędu, a wcześniej remisowała. Z kolei niepokojące wieści na temat sytuacji w klubie przekazał dziennikarz Piotr Rzepecki z portalu 365dniopilce.pl.

„Słyszymy, że w klubie dzieje się źle. Że nowy właściciel Robert Płatek nie ma jasno sprecyzowanego planu co do Cracovii. Wobec opóźnień w wypłatach dla zawodników nastawiono się na sprzedaż kluczowych piłkarzy, za których zimą pojawiły się oferty – Filip Stojilković odszedł do Pisy za 3 mln euro, z kolei Mikkel Maigaard zasilił Wieczystą Kraków za około 300 tys. euro” – czytamy w źródle.

Jednocześnie niepewny ma być los trenera Luki Elsnera w klubie. Niewykluczone, że ważne pod tym kątem będzie spotkanie z Wisłą Płock.

„To jest nietypowa sytuacja, bo nie mówimy o tym, że trener otrzymał ultimatum na zasadzie »Nie wygrasz, kończymy współpracę«, jak bywa w wielu klubach w Polsce. Kwestia przyszłości słoweńskiego trenera wydaje się zależna od działań klubu, który wciąż pozostaje bez prezesa, którego plan na obchody 120-lecia wydaje się spisywany teraz na kolanie (usłyszeliśmy o prestiżowym meczu z mocnym, europejskim rywalem, ale uwaga – za granicą). Do tego ostatnia forma Pasów pozostawia wiele do życzenia” – napisał w swoim materiale Rzepecki.

Cracovia ma przed sobą dwa mecze przed reprezentacyjną przerwą. Oprócz starcia z beniaminkiem rozgrywek na drodze krakowian stanie też GKS Katowice.