Niepewna przyszłość trenera Cracovii. W tle problemy w klubie

13:37, 11. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  365dniopilce.pl

Cracovia od początku roku nie daje kibicom powodów do optymizmu. Co jakiś czas pojawiają się niepokojące sygnały. Tym razem ciekawe wieści podał Piotr Rzepecki z 365dniopilce.pl.

Luka Elsner
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Luka Elsner myśli o rezygnacji z posady

Cracovia aktualnie plasuje się na szóstym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając cztery punkty straty do czwartego Rakowa Częstochowa. Ostatnio drużyna zaliczyła dwie porażki z rzędu, a wcześniej remisowała. Z kolei niepokojące wieści na temat sytuacji w klubie przekazał dziennikarz Piotr Rzepecki z portalu 365dniopilce.pl.

„Słyszymy, że w klubie dzieje się źle. Że nowy właściciel Robert Płatek nie ma jasno sprecyzowanego planu co do Cracovii. Wobec opóźnień w wypłatach dla zawodników nastawiono się na sprzedaż kluczowych piłkarzy, za których zimą pojawiły się oferty – Filip Stojilković odszedł do Pisy za 3 mln euro, z kolei Mikkel Maigaard zasilił Wieczystą Kraków za około 300 tys. euro” – czytamy w źródle.

Jednocześnie niepewny ma być los trenera Luki Elsnera w klubie. Niewykluczone, że ważne pod tym kątem będzie spotkanie z Wisłą Płock.

„To jest nietypowa sytuacja, bo nie mówimy o tym, że trener otrzymał ultimatum na zasadzie »Nie wygrasz, kończymy współpracę«, jak bywa w wielu klubach w Polsce. Kwestia przyszłości słoweńskiego trenera wydaje się zależna od działań klubu, który wciąż pozostaje bez prezesa, którego plan na obchody 120-lecia wydaje się spisywany teraz na kolanie (usłyszeliśmy o prestiżowym meczu z mocnym, europejskim rywalem, ale uwaga – za granicą). Do tego ostatnia forma Pasów pozostawia wiele do życzenia” – napisał w swoim materiale Rzepecki.

Cracovia ma przed sobą dwa mecze przed reprezentacyjną przerwą. Oprócz starcia z beniaminkiem rozgrywek na drodze krakowian stanie też GKS Katowice.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź