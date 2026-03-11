Królewski wykorzystał własne oprogramowanie. Tak wskazał mistrza Polski

12:56, 11. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Jarsław Królewski (X)

Jarosław Królewski to nie tylko właściciel i prezes Wisły Kraków, ale także ceniony programista. Ostatnio sprawdził swój model w kontekście wskazania, kto zostanie mistrzem Polski.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Model prezesa Wisły wytypował mistrza Polski. Kibice już dyskutują

Jarosław Królewski w ostatnim czasie nie schodzi z nagłówków czołowych portali z branży sportowej. Wpływ na to miało duże zamieszanie w związku z meczem Betclic 1. Ligi z udziałem Śląska Wrocław i Wisły Kraków. Tymczasem ostatnio szef Białej Gwiazdy zaskoczył, wskazując, kto jego zdaniem zostanie mistrzem Polski. Prezes klubu z Krakowa uargumentował to konkretnymi danymi.

Królewski stworzył symulację, wykorzystując swoje własne oprogramowanie. 100 tysięcy różnych symulacji pozwoliło mu utworzyć końcowe tabele PKO BP Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Z nich wynika, że mistrzem Polski zostanie Lech Poznań. Z kolei do elity awansują Wisła Kraków i Wieczysta Kraków.

„W skrócie, na tę chwilę mistrzem Polski będzie Lech Poznań” – przekazał Królewski, wskazując we wcześniejszym wpisie na platformie X całą bardzo skomplikowaną analizę. Jest w niej mnóstwo różnego rodzaju komponentów, które pozwoliły sternikowi klubu z Krakowa przedstawić konkretne informacje na bazie przeanalizowanych danych.

Z wpisu prezesa można wyczytać, że na podium tabeli PKO BP Ekstraklasy znajdą się także Jagiellonia Białystok oraz Zagłębie Lubin. Z kolei w barażach o awans do elity rywalizować będą: Polonia Warszawa, Chrobry Głogów, Śląsk Wrocław i ŁKS. Jednocześnie przy okazji swoich wpisów ważną sprawę podkreślił Królewski.

„Symulacje przy tak spłaszczonej lidze to raczej zabawa – przyszłe wyniki zależą od wielu detali” – napisał prezes 13-krotnego mistrza Polski.

W formie ciekawostki to na pewno interesująca sprawa. Można się zastanawiać, na ile skuteczne w swoich prognozach będą symulacje z modelu doświadczonego programisty.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź