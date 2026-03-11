Królewski wykorzystał własne oprogramowanie. Tak wskazał mistrza Polski

Jarosław Królewski to nie tylko właściciel i prezes Wisły Kraków, ale także ceniony programista. Ostatnio sprawdził swój model w kontekście wskazania, kto zostanie mistrzem Polski.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Model prezesa Wisły wytypował mistrza Polski. Kibice już dyskutują

Jarosław Królewski w ostatnim czasie nie schodzi z nagłówków czołowych portali z branży sportowej. Wpływ na to miało duże zamieszanie w związku z meczem Betclic 1. Ligi z udziałem Śląska Wrocław i Wisły Kraków. Tymczasem ostatnio szef Białej Gwiazdy zaskoczył, wskazując, kto jego zdaniem zostanie mistrzem Polski. Prezes klubu z Krakowa uargumentował to konkretnymi danymi.

Królewski stworzył symulację, wykorzystując swoje własne oprogramowanie. 100 tysięcy różnych symulacji pozwoliło mu utworzyć końcowe tabele PKO BP Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Z nich wynika, że mistrzem Polski zostanie Lech Poznań. Z kolei do elity awansują Wisła Kraków i Wieczysta Kraków.

„W skrócie, na tę chwilę mistrzem Polski będzie Lech Poznań” – przekazał Królewski, wskazując we wcześniejszym wpisie na platformie X całą bardzo skomplikowaną analizę. Jest w niej mnóstwo różnego rodzaju komponentów, które pozwoliły sternikowi klubu z Krakowa przedstawić konkretne informacje na bazie przeanalizowanych danych.

Machnąłem na szybko w naszej wewnętrznej platformie ulepszony modelik.



Symulacje przy tak spłaszczonej lidze to raczej zabawa – przyszłe wyniki zależą od wielu detali – również od mobilizacji / demobilizacji po zobaczeniu tej tabeli @_Ekstraklasa_ @_1liga_ i efektu motyla.… pic.twitter.com/5n0oZFgENW — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) March 11, 2026

Z wpisu prezesa można wyczytać, że na podium tabeli PKO BP Ekstraklasy znajdą się także Jagiellonia Białystok oraz Zagłębie Lubin. Z kolei w barażach o awans do elity rywalizować będą: Polonia Warszawa, Chrobry Głogów, Śląsk Wrocław i ŁKS. Jednocześnie przy okazji swoich wpisów ważną sprawę podkreślił Królewski.

„Symulacje przy tak spłaszczonej lidze to raczej zabawa – przyszłe wyniki zależą od wielu detali” – napisał prezes 13-krotnego mistrza Polski.

W formie ciekawostki to na pewno interesująca sprawa. Można się zastanawiać, na ile skuteczne w swoich prognozach będą symulacje z modelu doświadczonego programisty.