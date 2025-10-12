Cracovia dostała dwa zapytania o swojego piłkarza. Chodzi o kluby z Ekstraklasy

Cracovia w ostatnim czasie dostała zapytania o Michała Rakoczego z dwóch klubów PKO Ekstraklasy, o czym powiedział prezes Mateusz Dróżdż w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Michał Rakoczy odejdzie z Cracovii?!

Cracovia w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze Pasów są jedną z rewelacji ligi i po dotychczasowych kolejkach zajmują oni trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów. To wynik bardzo dobry i pozwala on śmiało myśleć o realizacji celów zespołu, a więc gry w eliminacjach europejskich pucharów w następnym sezonie.

W dobrej grze i formie spora zasługa z pewnością nowego trenera Luki Elsnera oraz kilku nowych piłkarzy, którzy zdecydowanie podnieśli poziom zespołu. Wiadomo jednak, że nowe twarze powodują, że inni piłkarze tracą miejsce w składzie. Kimś takim jest Michał Rakoczy. Skrzydłowy w tym sezonie jest bez minut i okazuje się, że być może zimą odejdzie z klubu.

Jak poinformował bowiem prezes Mateusz Dróżdż w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube, w ostatnim czasie były dwa zapytania o Michała Rakoczego z klubów PKO Ekstraklasy.

Michał Rakoczy dla Pasów rozegrał w sumie 111 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował osiem asyst. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w tureckim Ankaragucu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23 latka na 400 tysięcy euro.

Zobacz także: Barcelona podjęła decyzję! Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona

