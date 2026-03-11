Cracovia chce poważnie zarobić. Latem sprzeda czołowych piłkarzy

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Cracovia stawia na zysk. Wójcik kandydatem do transferu

Cracovia na początku sezonu wyglądała na ekipę, która może bić się nawet o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Z biegiem miesięcy przestała imponować, natomiast wciąż utrzymywała bliski kontakt z czołówką. Wydawało się, że będzie w grze o europejskie puchary, o ile na wiosnę ustabilizuje formę i wróci do wygrywania.

Od wielu tygodni kibice Pasów nie mają jednak powodów do radości. Zamieszanie trwa w zasadzie od początku roku, kiedy to Mateusz Dróżdż przestał pełnić funkcję prezesa. Na tym stanowisku bardzo krótko wytrzymała też Elżbieta Filipiak, która ma nie po drodze z Robertem Płatkiem, czyli nowym właścicielem.

Niepewna przyszłość klubu mogła odbić się na drużynie, która notuje serię pięciu meczów bez wygranej. Ostatnie dwie kolejki to porażki z Piastem Gliwice oraz Legią Warszawa. Pojawiły się nawet informacje o możliwym odejściu trenera Luki Elsnera, który wątpi w powodzeniem krakowskiego projektu.

Na łamach portalu 365dniopiłce.pl pojawił się szczegółowy tekst o sytuacji Cracovii. Nowe władze stawiają na zysk kosztem wyniku sportowego, o czym świadczą plany transferowe na lato. Pasy będą dążyć do sprzedaży najbardziej wartościowych zawodników, czyli Oskara Wójcika oraz Mauro Perkovicia. Już tej zimy drużyna została poważnie osłabiona po odejściach Filipa Stojilkovicia i Mikkela Maigaarda.