Michał Rakoczy blisko zmiany klubu. Nowe wieści

✈️ Michał Rakoczy (Cracovia) ma zostać wypożyczony do tureckiego Ankaragucu. W kontrakcie ma zostać zawarty obowiązek wykupu na poziomie ok 1,5 mln euro po awansie klubu do Super Lig.



Młodzieżowy reprezentant Polski jest już w Turcji, gzie dopełnia formalności.