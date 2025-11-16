Conte chce reprezentanta Holandii. Napoli może zrobić głośny transfer

Napoli rozważa transfer Quintena Timbera, którego kontrakt z Feyenoordem wygasa latem. Według CalcioNapoli24 klub widzi w nim okazję, by wzmocnić pomoc bez ponoszenia wysokich kosztów.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Timber na liście życzeń Napoli. Kontrakt wygasa, a Feyenoord chce zarobić

Napoli rozpoczęło poszukiwania nowego pomocnika. Klub musi reagować po poważnych kontuzjach Kevina De Bruyne i Andre Franka Zambo Anguissy. Obaj wrócą do gry dopiero w 2026 roku. To oznacza, że drużyna potrzebuje wsparcia już zimą, a jednocześnie nie chce ponosić zbyt dużych wydatków. Sytuacja na rynku zmusiła klub do analizowania kilku profili.

Napoli zwróciło uwagę na Quintena Timbera. Według CalcioNapoli24 jego kontrakt z Feyenoordem wygasa wraz z końcem sezonu. To zachęca holenderski klub do sprzedaży już w styczniu. Feyenoord woli otrzymać opłatę teraz niż pozwolić zawodnikowi odejść za darmo latem. Timber ma dwadzieścia cztery lata i jest reprezentantem Holandii. Rozegrał siedem spotkań w seniorskiej kadrze. Może grać na kilku pozycjach w środku pola, co stanowi dużą zaletę dla Napoli.

Zawodnik pochodzi ze znanej piłkarskiej rodziny. Jest bratem bliźniakiem Jurriena Timbera z Arsenalu. Drugi brat, Dylan, występuje w VVV Venlo. Quinten rozwijał się w Feyenoordzie i w tym sezonie rozegrał czternaście spotkań w różnych rozgrywkach. Dołożył do tego dwa gole i jedną asystę. Jego regularność i wszechstronność sprawiają, że stał się realną opcją zimowego wzmocnienia.

Dla Napoli Timber jest profilem, który wpisuje się w obecne potrzeby. Klub musi odciążyć środek pola i uzupełnić braki kadrowe. Krótki kontrakt zawodnika otwiera możliwość negocjacji na korzystnych warunkach. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Timber może stać się jednym z kluczowych ruchów Napoli w styczniu.

