ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Atletico sprzeda Conora Gallaghera? Może otrzymać oferty

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Conor Gallagher przeszedł z Chelsea do Atletico Madryt. Kwota tej transakcji wyniosła dokładnie 42 miliony euro. Środkowy pomocnik odnajduje się na hiszpańskich boiskach, choć nie zawsze wybiega w podstawowym składzie drużyny Los Rojiblancos, a rzadko kiedy rozgrywa pełne mecze. Niewykluczone, że 25-latek wkrótce zaliczy powrót na Wyspy Brytyjskie. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Ekrema Konura.

Turecki dziennikarz ujawnił bowiem, że Conora Gallagher wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym, a najbardziej zabiegają o niego angielskie kluby. Nie wiadomo, o jakie konkretnie zespoły chodzi, aczkolwiek chrapkę na zakontraktowanie 21-krotnego reprezentanta Anglii najprawdopodobniej mają niemal wszyscy giganci Premier League. Atletico Madryt nie rozważy ofert opiewających na mniej niż 50 milionów euro, więc trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni, aby sprowadzić 25-latka.

W aktualnej kampanii Conor Gallagher rozegrał 32 spotkania, strzelił 2 gole i zaliczył 4 asysty. Umowa środkowego pomocnika z obecnym pracodawcą jest ważna do 30 czerwca 2029 roku. Wychowanek Chelsea w trakcie kariery wstawił do gabloty tylko dwa trofea – sięgnął po Ligę Europy (2018/2019) oraz zdobył mistrzostwo świata do lat 17 (2017 rok).