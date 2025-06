Cody Gakpo może zmienić klub. Gigant chce skrzydłowego

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Bayern Monachium obserwuje Cody’ego Gakpo

Cody Gakpo dołączył do Liverpoolu w styczniu 2023 roku z PSV Eindhoven. Aktualni mistrzowie Anglii zapłacili za holenderskiego skrzydłowego 42 miliony euro. Choć Gakpo nie zawsze był pierwszym wyborem w składzie Arne Slota, w minionym sezonie Premier League zdołał zdobyć aż 18 bramek, potwierdzając tym samym wartość na najwyższym poziomie.

Według doniesień niemieckiego dziennika „Bild”, sam zawodnik nie zasygnalizował jeszcze chęci opuszczenia Anfield Road, jednak jego ograniczona liczba minut może odegrać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Bayern Monachium miał już skontaktować się z otoczeniem zawodnika i zapewnić, że widzi w nim kluczowego zawodnika w nowym sezonie.

Regularne występy w zespole Vincenta Kompany’ego mogłaby być dla Holendra kuszącą perspektywą, szczególnie w kontekście przyszłorocznych mistrzostw świata. Gakpo będzie chciał utrzymać wysoką formę, by zachować miejsce w reprezentacji Oranje. Ostatnie informacje wskazują, że The Reds rozważa rozmowy tylko w przypadku bardzo atrakcyjnej oferty, która mogłaby przekroczyć 50 milionów euro. Warto zaznaczyć, że umowa wychowanka PSV obowiązuje do czerwca 2028 roku.