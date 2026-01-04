Tottenham planuje wzmocnić atak. Chce reprezentanta Grecji

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Christos Tzolis na radarze Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie radzi sobie najlepiej w obecnym sezonie Premier League. Zespół Kogutów z dorobkiem zaledwie 26 punktów zajmuje odległe 13. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, co znacznie odbiega od oczekiwań kibiców oraz władz klubu. Włodarze londyńskiego klubu planują wzmocnienia składu podczas zimowego okienka transferowego, aby poprawić wyniki i wrócić na właściwe tory, a także zwiększyć szanse na walkę o awans do europejskich pucharów.

Jedną z formacji, w której Koguty chcą zwiększyć rywalizację, jest linia ataku. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, Tottenham zainteresował się Christosem Tzolisem, który może występować na niemal wszystkich pozycjach ofensywnych.

23-letni Grek, aktualnie zawodnik Club Brugge, najlepiej czuje się na lewym skrzydle. Jego transfer miałby kosztować około 35 milionów funtów. Londyńczycy są gotowi zainwestować w młodego i utalentowanego piłkarza, by dodać jakości w linii ataku.

Christos Tzolis z powodzeniem występuje w barwach belgijskiej ekipy od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Jan Breydel Stadium z Fortuny Dusseldorf za 6,5 miliona euro. W trwającej kampanii rozegrał 30 meczów, zdobywając 11 bramek i notując 15 asyst. Imponujące statystyki młodego Greka przyciągają uwagę nie tylko Tottenhamu, ale także Milanu, Juventusu oraz Borussii Dortmund. Czas pokaże, czy to właśnie londyński klub przekona Tzolisa do przeprowadzki na Wyspy.