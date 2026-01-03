Man United obserwuje wielki talent. Ogromna konkurencja

Manchester United planuje sprowadzić dwóch nowych pomocników w 2026 roku. Jak poinformował Lyall Thomas z brytyjskiej stacji telewizyjnej Sky Sports, na liście życzeń angielskiego klubu znajduje się m.in. Christos Mouzakitis z Olympiakosu Pireus.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Christos Mouzakitis

Christos Mouzakitis przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United ma ambitne plany transferowe na nowo rozpoczęty 2026 rok i zamierza aktywnie działać na rynku. Czerwone Diabły chcą wzmocnić między innymi linię środkową, sprowadzając w zimowym lub letnim okienku co najmniej dwóch nowych pomocników. Klub z Old Trafford liczy, że zwiększenie jakości w tej formacji pozwoli ustabilizować formę zespołu Red Devils.

W ostatnich miesiącach z przeprowadzką do Manchesteru United łączeni byli chociażby Carlos Baleba, Ayyoub Bouaddi czy Conor Gallagher. Jak informuje Lyall Thomas ze stacji „Sky Sports”, na liście życzeń angielskiego giganta znalazł się również Christos Mouzakitis.

Młoda gwiazdka Olympiakosu Pireus wzbudza ogromne zainteresowanie w Europie, dlatego Manchester United musiałby liczyć się z poważną konkurencją. Sytuację 19-letniego Greka monitorują bowiem także Atletico Madryt, AC Milan oraz Arsenal, co może znacząco utrudnić ewentualne negocjacje.

Christos Mouzakitis jest wychowankiem wyżej wspomnianego Olympiakosu, a do pierwszej drużyny awansował w połowie 2024 roku. Od tego czasu rozegrał 56 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst, stając się ważnym elementem zespołu z Pireusu.

Środkowy pomocnik ma na koncie również siedem występów w reprezentacji Grecji. Według fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 25 milionów euro. Kontrakt zdolnego piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku.