Nkunku na wylocie z Chelsea. Może obrać zaskakujący kierunek

20:10, 10. sierpnia 2025 22:28, 10. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Telegraph

Christopher Nkunku został skreślony przez trenera Chelsea - Enzo Mareskę. Jak podaje The Telegraph, poważne zainteresowanie 27-letnim napastnikiem wykazuje RB Lipsk.

Christopher Nkunku
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

RB Lipsk marzy o powrocie Christophera Nkunku

Christopher Nkunku najprawdopodobniej odejdzie z Chelsea podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Jak informują brytyjskie media, Francuz znajduje się na wylocie z londyńskiego klubu, gdyż szkoleniowiec ekipy The Blues – Enzo Maresca – nie widzi go w swoich długoterminowych planach. 27-letni napastnik trafił na Stamford Bridge w 2023 roku z Lipska. Przychodził tutaj z dużymi nadziejami, jednak problemy zdrowotne i brak regularnej gry sprawiły, że jego pozycja w drużynie Niebieskich znacząco osłabła.

Zainteresowanie Christopherem Nkunku jest spore – obserwują go m.in. Bayern Monachium oraz Manchester United. Jak jednak donosi gazeta „The Telegraph”, piłkarz może obrać inny kierunek i wrócić do wspomnianego wyżej Lipska. Niemiecki klub chętnie ponownie widziałby go w swoich szeregach, a transakcja mogłaby przybrać formę wymiany. Chelsea chce bowiem sprowadzić Xaviego Simonsa. Włączenie francuskiej gwiazdy do negocjacji mogłoby mocno obniżyć cenę za holenderskiego pomocnika.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez przejdzie do PSG? Nowe informacje od Fabrizio Romano
Enzo Maresca
Chelsea poluje na zawodnika z Bundesligi. Gigant chce zastąpić kontuzjowanego gracza
Joan Laporta
Barcelona stawia warunek. Gwiazda na celowniku Premier League

Christopher Nkunku rozegrał w barwach Chelsea dwa sezony, w których opuścił mnóstwo spotkań z powodu kontuzji. Mimo to udało mu się zdobyć 18 bramek oraz zaliczyć 5 asyst, choć spodziewano się po nim zdecydowanie więcej. Wcześniej 14-krotny reprezentant Francji zachwycał na boiskach Bundesligi, strzelając 47 goli i notując 43 ostatnie podania na tamtejszych murawach. Wychowanek PSG wstawił do swojej gabloty trzy mistrzostwa Francji, dwa Puchary Niemiec, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Ligę Konferencji Europy.