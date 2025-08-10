Nkunku na wylocie z Chelsea. Może obrać zaskakujący kierunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

RB Lipsk marzy o powrocie Christophera Nkunku

Christopher Nkunku najprawdopodobniej odejdzie z Chelsea podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Jak informują brytyjskie media, Francuz znajduje się na wylocie z londyńskiego klubu, gdyż szkoleniowiec ekipy The Blues – Enzo Maresca – nie widzi go w swoich długoterminowych planach. 27-letni napastnik trafił na Stamford Bridge w 2023 roku z Lipska. Przychodził tutaj z dużymi nadziejami, jednak problemy zdrowotne i brak regularnej gry sprawiły, że jego pozycja w drużynie Niebieskich znacząco osłabła.

Zainteresowanie Christopherem Nkunku jest spore – obserwują go m.in. Bayern Monachium oraz Manchester United. Jak jednak donosi gazeta „The Telegraph”, piłkarz może obrać inny kierunek i wrócić do wspomnianego wyżej Lipska. Niemiecki klub chętnie ponownie widziałby go w swoich szeregach, a transakcja mogłaby przybrać formę wymiany. Chelsea chce bowiem sprowadzić Xaviego Simonsa. Włączenie francuskiej gwiazdy do negocjacji mogłoby mocno obniżyć cenę za holenderskiego pomocnika.

Christopher Nkunku rozegrał w barwach Chelsea dwa sezony, w których opuścił mnóstwo spotkań z powodu kontuzji. Mimo to udało mu się zdobyć 18 bramek oraz zaliczyć 5 asyst, choć spodziewano się po nim zdecydowanie więcej. Wcześniej 14-krotny reprezentant Francji zachwycał na boiskach Bundesligi, strzelając 47 goli i notując 43 ostatnie podania na tamtejszych murawach. Wychowanek PSG wstawił do swojej gabloty trzy mistrzostwa Francji, dwa Puchary Niemiec, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Ligę Konferencji Europy.