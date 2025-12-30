Christopher Nkunku może opuścić Milan. Rozpoczęto negocjacje

Christopher Nkunku może zamienić AC Milan na Fenerbahce Stambuł. Oba kluby właśnie rozpoczęły rozmowy w sprawie transferu francuskiego napastnika - przekonuje Yagiz Sabuncuoglu z portalu Sports Digitale.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Fenerbahce Stambuł chce pozyskać Christophera Nkunku

Christopher Nkunku wreszcie pokazał, na co go stać w barwach Milanu. Drużyna Rossonerich pokonała Hellas Werona 3:0 w 17. kolejce Serie A, a francuski napastnik dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dla 28-letniego snajpera były to pierwsze gole we włoskiej ekstraklasie. Mimo ostatniego przebłysku formy jego przyszłość na San Siro wciąż stoi jednak pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Jak ujawnił Yagiz Sabuncuoglu z portalu „Sports Digitale”, Nkunku może opuścić Milan już w trakcie zimowego okienka transferowego. Konkretne rozmowy w sprawie pozyskania atakującego rozpoczęło bowiem Fenerbahce Stambuł.

Włoski gigant oczekuje za swojego zawodnika około 35 milionów euro, natomiast turecki klub stara się wynegocjować nieco niższą kwotę. Co ważne, osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami jest oceniane jako prawdopodobne.

18-krotny reprezentant Francji występuje w barwach zespołu Rossonerich od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił na San Siro z Chelsea za 37 milionów euro. Jak dotąd jego pobyt w Lombardii trudno uznać za udany, a pojedynczy świetny mecz nie zmienia ogólnej oceny. Czas pokaże, czy Massimiliano Allegri zdecyduje się zatrzymać Nkunku, czy też postawi na innego napastnika, choćby Niclasa Fullkruga, który jest bliski przeprowadzki do Milanu.