Christian Eriksen pragnie wrócić na boisko. Dowiedzieliśmy się, że nie będzie mógł tego zrobić we Włoszech. Wszystko spowodowane jest problemami kardiologicznymi piłkarza. Władze Serie A nie wydadzą zgody na grę z rozrusznikiem serca, więc Inter Mediolan jest już pogodzony z utratą 29-latka. Całą sytuację będą mogły wykorzystać kluby z Premier League, ponieważ w Anglii istnieje szansa na kontynuowanie kariery Eriksena.

Inter Mediolan potwierdził, że Christian Eriksen nie będzie mógł wznowić kariery w Serie A

Gracz otrzymał zielone światło na zmianę otoczenia

Piłkarz na brak zainteresowania nie może narzekać, ale teraz pojawił się nowy i całkiem ciekawy kierunek

Eriksen musi opuścić Włochy

Christian Eriksen nie uczestniczy w życiu futbolu od 12 czerwca. Właśnie tego dnia doznał zatrzymania akcji serca podczas grupowej rywalizacji z Finlandią na Euro 2020. Późniejsze badania wykazały, że zawodnik cierpi na problemy kardiologiczne. Duńczyk przejął się swoją sytuacją, ale z pomocą lekarzy wrócił do pełni sił. Co więcej, przynajmniej od września współpracuję ze specjalną grupą trenerów, którzy dbają o każdy detal, po to aby 29-latek mógł wkrótce wrócić na boisko.

Całkiem niedawno świat obiegła informacja twierdząca, że Inter Mediolan spróbuje sprzedać 29-latka. Władze Nerazzurrich znalazły się pod ścianą, więc nie mają już innego wyjścia. Zimą klub wysłucha wszystkich konkretnych ofert i za porozumieniem stron odsprzeda Duńczyka do zespołu, w którym będzie mógł kontynuować zawodową karierę.

Przepisy we Włoszech nie pozwalają Eriksenowi na branie udziału w życiu sportowym, gdy pracę chorego organu monitoruje rozrusznik serca. Stąd też otoczenie zawodnika już zaczęło działać w tej sprawie. Wcześniej gotowość do zakontraktowania pomocnika wyraził Ajax Amsterdam. Teraz pojawiła się nadzieja na jeszcze jeden kierunek.

Drużyny z Premier League zacierają ręce

Według najnowszych wieści przekazanych przez SportsMail wynika jedno. Christian Eriksen otrzymał zielone światło na negocjacje z klubami Premier League. Istnieje jednak pewien warunek. W przypadku, kiedy piłkarz wyrazi chęć dołączenia do angielskiej ekipy, czeka go szereg konsultacji i ćwiczeń pod okiem kardiologa sportowego. Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem, Duńczyk otrzyma angaż w jednej z najsilniejszych lig w Europie.

– Christian ma się dobrze. Spędza dużo czasu z rodziną. Jest w dobrej formie. Ciągle trenuje według specjalnie przygotowanego harmonogramu. Gdy będę mógł przekazać więcej wiadomości, dam wam jeszcze znać – rzekł agent Eriksena w rozmowie z dziennikarzem Goal.com.

– Eriksen nie może kontynuować kariery we Włoszech. Jest kilka innych możliwości, ale wszystko rozstrzygnie się zimą – dodał.

Odkąd tylko pojawił się ten temat, media zaczęły snuć domysły, gdzie może trafić Eriksen. Angielskie portale mają swoich faworytów. Nieoficjalnie mówi się, że transferem zainteresowany jest Tottenham. Duńczyk spędził długie lata w Londynie, zanim wyleciał do Włoch. W dodatku całą sytuację bacznie śledzi nowe szefostwo Newcastle. Z kolei do gry o podpis 29-latka spróbuje też wkroczyć Arsenal.

Eriksen to klasowej światy zawodnik. Zapewne szybko znajdzie się klub, który podejmie ryzyko i spróbuje pomoc Duńczykowi wrócić do zawodowego futbolu. Bliżej zimy będzie pojawiać się coraz więcej faktów, przez co saga z transferem pomocnika dopiero raczkuje.

