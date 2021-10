Puchar Ligi Angielskiej powoli wkracza w decydującą fazę. W grze o zwycięstwo w tych rozgrywkach pozostało tylko osiem drużyn. Sprawdź pary ćwierćfinałowe.

Za nami losowanie ćwierćfinalistów Pucharu Ligi Angielskiej

W najbliższej rundzie czekają nas podwójne derby Londynu

Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 21-22 grudnia

Puchar Ligi Angielskiej – pary ćwierćfinałowe

Puchar Ligi Angielskiej to rozgrywki przeznaczone dla klubów z czterech najwyższych poziomów rozgrywkowych w Anglii. Do walki o to trofeum co roku stają 92 zespoły. Aktualnie zbliżamy się do wyłonienia triumfatora. Na placu boju pozostało osiem drużyn.

Mecze 1/8 finału zdecydowanie nie zawiodły. Były on bardzo wyrównane i emocjonujące o czym świadczy fakt, ze do wyłonienia zwycięscy, w aż połowie pojedynków, konieczne były rzuty karne. W ten sposób przepustkę do najlepszej ósemki wywalczyli piłkarze: Sunderlandu, Leicester, Chelsea, a także West Hamu.

W sezonie 2020/2021 Puchar Ligi Angielskiej zdobyli zawodnicy Manchesteru City. Wiadomo już, że Obywatele nie zdołają obronić tego trofeum. W 1/8 finału przeszkodą nie do pokonania okazał się West Ham, który wygrał konkurs jedenastek.

Ćwierćfinałowe mecze Pucharu Ligi Angielskiej odbędą się w dniach 21-22 grudnia. Półfinały wyznaczono zaś na 4-5 oraz 11-12 stycznia przyszłego roku. Zwycięzca zostanie wyłoniony 27 lutego 2022 roku na Wembley. W Polsce prawa do pokazywania tych rozgrywek ma Eleven Sports.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Ligi Angielskiej:

Tottenham – West Ham

Arsenal – Sunderland

Brentford – Chelsea

Leicester – Liverpool

