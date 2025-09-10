Christian Eriksen sfinalizował transfer. Zostanie w topowej lidze

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen zamieni Premier League na Bundesligę

Christian Eriksen od lipca pozostaje bez klubu, kiedy to wygasł mu kontrakt z Manchesterem United. Duński pomocnik nie otrzymał propozycji przedłużenia współpracy z drużyną Czerwonych Diabłów i od tamtej pory jest wolnym zawodnikiem. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten etap w jego karierze właśnie dobiega końca. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, iż 33-latek lada moment podpisze umowę z nowym pracodawcą. Zdaniem wspomnianego dziennikarza weteran będzie kontynuował piłkarską przygodę w Bundeslidze.

Mianowicie, 144-krotny reprezentant Danii rzekomo porozumiał się już z Wolfsburgiem w sprawie warunków indywidualnych. Doświadczony pomocnik ma związać się z niemieckim klubem krótkoterminową umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku. Tym samym Christian Eriksen dopisze do swojego piłkarskiego CV trzecią z pięciu najsilniejszych lig europejskich. Dla ekipy Wilków, która ostatnich lat nie może zaliczyć do udanych, sprowadzenie tak doświadczonego zawodnika może być dużym wzmocnieniem nie tylko pod względem sportowym, ale także marketingowym.

W trakcie bogatej kariery Christian Eriksen miał okazję występować już w Serie A oraz Premier League. W jego CV znajdują się tak uznane marki jak Manchester United, Brentford, Tottenham Hotspur, Inter Mediolan, Ajax Amsterdam czy Odense BK, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Dotychczas rozegrał łącznie 649 oficjalnych meczów, zdobył 123 bramki i zanotował 179 asyst. Zbliżający się transfer do Wolfsburga będzie dla niego okazją, by udowodnić, że wciąż może grać na najwyższym poziomie.