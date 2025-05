Eriksen coraz bliżej przeprowadzki do La Ligi. Rośnie zainteresowanie

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Espanyol Barcelona wziął na celownik Christiana Eriksena

Kontrakt Christiana Eriksena z Manchesterem United jest ważny tylko do 30 czerwca 2025 roku i już wiadomo, że strony nie zwiążą się nową umową. To oznacza, iż 33-letni środkowy pomocnik dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego. Sprowadzenie piłkarza tej klasy za darmo na pewno jest nie lada okazją rynkową, z której chce skorzystać wiele klubów. Jak podaje Ekrem Konur, etatowy reprezentant Danii może wylądować w Hiszpanii.

Zdaniem tureckiego dziennikarza chrapkę na zakontraktowanie doświadczonego zawodnika ma Espanyol Barcelona, który rzutem na taśmę utrzymał się w La Lidze. Katalońska ekipa ma ambitniejsze plany co do następnego sezonu, dlatego szuka poważnych wzmocnień składu. Christian Eriksen wniósłby do tej drużyny mnóstwo jakości, z miejsca stając się jej liderem. Warto dodać, że środkowemu pomocnikowi przygląda się także inny hiszpański zespół – RCD Mallorca.

142-krotny reprezentant Danii występował w koszulce ekipy Czerwonych Diabłów od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford po wcześniejszym rozstaniu z Brentfordem. Mierzący 182 centymetry piłkarz w swoim CV posiada również Inter Mediolan, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam oraz Odense Boldklub, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W zakończonej kampanii Christian Eriksen rozegrał 35 meczów, w których zdobył 5 bramek i zanotował 5 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia weterana na 6 milionów euro.