Eriksen znów zaskoczy? La Liga może zyskać nowego lidera

Christian Eriksen może wylądować w Hiszpanii

Christian Eriksen to zawodnik, który ma kontrakt ważny z Man Utd tylko do końca czerwca tego roku. Jasne jest, że 142-krotny reprezentant Dani kończy swoją przygodę z ekipą z Old Trafford. Tymczasem ciekawe wieści na temat przyszłości gracza przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że 33-latek może trafić do ligi hiszpańskiej. Chętna pozyskaniem zawodnika jest Mallorca. W ostatniej kampanii zakończyła zmagania na 10. pozycji. Jej bilans to 48 punktów. To było następstwo trzynastu wygranych meczów i dziewięciu remisów.

Jasne jest, że na dzisiaj ekipa z Balearów na spokojnie podchodzi do koncepcji związanej z transferem z udziałem piłkarza. Mallorca jest jednocześnie świadoma, że przekonanie piłkarza nie będzie łatwe. W każdym razie w klubie wierzą, że taki zawodnik mógłby nie tylko wzmocnić jakość drużyny, ale też podnieść rangę samego projektu, podkreśla Fichajes.net.

Eriksen to piłkarz, mający w swoim CV między innymi takie kluby jak: Ajax, Tottenham, Inter Mediolan, Brentford czy właśnie Man Utd. W zakończonym już sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 35 spotkaniach. Zdobył pięć bramek i zaliczył też pięć asyst.

Nowa kampania ligowa w La Liga ma zacząć się 8 lub 15 sierpnia. Ostatnia kolejka ma mieć natomiast miejsce 24 maja 2026 roku. Nowy sezon będzie jednocześnie 95. edycją rozgrywek.

