Manchester City spisuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań, co może zaowocować wieloma transferami w letnim okienku. Matt Law z The Telegraph przekonuje, że Obywatele postarają się o pozyskanie Mateo Kovacicia.

Pressfocus Na zdjęciu: Mateo Kovacic

Mateo Kovacic stracił miejsce w wyjściowym składzie Chelsea

Kontrakt Chorwata ważny jest tylko do lipca 2024 roku

Latem ofertę za 28-latka może złożyć Manchester City

Mateo Kovacic może przenieść się latem do Manchesteru City

Pep Guardiola nie może być do konca zadowolony z gry swoich podopiecznych w obecnym sezonie. Manchester City wielokrotnie gubił już punkty w Premier League z niżej notowanymi rywalami. Do tego w pierwszym meczu ⅛ Ligi Mistrzów zremisował jedynie z RB Lipsk. Szkoleniowiec jest rozczarowany postawą kilku zawodników, dlatego latem może dojść do wielu przetasowań w kadrze.

Matt Law z The Telegraph przekazał, że The Citizens wyrazili zainteresowanie pozyskaniem Mateo Kovacicia. Chelsea wydała w tym sezonie na transfery ponad 600 milionów euro, a w kadrze zrobiło się bardzo ciasno. Wielu zawodników nie otrzymuje obecnie tylu minut co wcześniej, a jednym z piłkarzy, którzy zostali odstawieni na boczny tor, jest właśnie Chorwat.

Manchester City are reportedly interested in signing Chelsea's Mateo Kovačić in the summer@Matt_Law_DT#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) February 28, 2023

Trudną sytuację pomocnika Chelsea chce wykorzystać Manchester City. Umowa 28-latka ważna jest tylko do końca czerwca 2024 roku, dlatego najbliższe lato może być dla The Blues ostatnią okazją na zarobienie na sprzedaży go. Zdaniem Matta Lawa, Obywatele już w przeszłości rozważali transfer Kovacicia, gdy odchodził on z Realu Madryt. Wówczas ubiegli ich jednak The Blues.

