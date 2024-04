Chiesa przed głośnym transferem. Juventus przyjmie ofertę

Federico Chiesa wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje Corriere dello Sport, do gry wkracza Newcastle United.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa ma tylko rok kontraktu

Jeśli nie dojdzie do porozumienia, Juventus sprzeda piłkarza

Do gry wkracza Newcastle United

Juventus gotowy do negocjacji ws. transferu Federico Chiesy

Wiele wskazuje na to, że Federico Chiesa po sezonie 2023/2024 opuści Juventus. Skrzydłowy raczej nie spełnił pokładanych w nim nadziei i w związku z tym klub nie naciska wyraźnie na odnowienie umowy, która obowiązuje do 2025 roku. Długość kontraktu oznacza także, że ostatnią poważną szansą na zarobek na piłkarzu jest nadchodzące letnie okno transferowe.

W ostatnich tygodniach Federico Chiesa coraz częściej jest łączony z Premier League. Kluby z Anglii, dzięki swoim wpływom, mogą sobie pozwolić na znacznie większe wydatki i zyskują wyraźną przewagę nad resztą lig europejskich w kwestii negocjacji transferowych.

W kontekście Chiesy mówiło się już o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu i Manchesteru United. Natomiast według najnowszych Corriere dello Sport do gry wkracza także Newcastle United. Ponoć Juventus jest otwarty na sprzedaż, jeśli nie dojdzie do porozumienia między stronami w sprawie odnowienia kontraktu. Stara Dama ma życzyć sobie co najmniej 40 milionów euro.

