Chiesa naciska na ten transfer. Decyzja coraz bliżej

Juventus jest coraz bliżej decyzji w sprawie transferu Federico Chiesy. Według La Gazzetta dello Sport skrzydłowy mocno naciska na odejście z Liverpoolu i chce jak najszybciej wrócić do Turynu, choć Bianconeri wciąż czekają na odpowiedni moment.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa blisko powrotu do Juventusu

Juventus jest przekonany, że Federico Chiesa to zawodnik, który może od razu podnieść jakość zespołu Luciano Spallettiego. Klub uważa, że powrót skrzydłowego byłby realnym impulsem sportowym. Sam piłkarz nie ma wątpliwości co do kierunku i coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że chce ponownie założyć koszulkę Starej Damy.

Chiesa chce przyspieszyć sprawy i zamknąć temat w możliwie krótkim czasie. Na jego decyzję wpłynęły także relacje z Giorgio Chiellinim oraz Luciano Spallettim. Pierwszy był jego kolegą w Juventusie i reprezentacji, a drugi prowadził go w kadrze Włoch. Według La Gazzetta dello Sport zawodnik uznał, że powrót do Turynu może być dla niego nowym otwarciem po trudnych sezonach i rozstaniu z klubem, które pozostawiło niedosyt.

Mimo wyraźnej chęci powrotu do Włoch Chiesa ma dobre relacje w Liverpoolu. Choć jego minut w Premier League było niewiele, cieszy się sympatią kibiców i szatni. Piłkarz nie zamierza wymuszać transferu poprzez otwartą konfrontację. The Reds znają jego stanowisko, co może ułatwić dalsze rozmowy.

Negocjacje między Juventusem a Liverpoolem faktycznie ruszyły kilka dni temu i toczą się w spokojnej atmosferze. W Piemoncie panuje optymizm, natomiast na Anfield zachowywana jest ostrożność. Klub z Anglii nie stawia weta odejściu Chiesy, ale nie przewiduje zniżek ani wypożyczenia.

