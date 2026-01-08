Chiesa naciska na ten transfer. Decyzja coraz bliżej

Chiesa blisko powrotu do Juventusu
Juventus jest przekonany, że Federico Chiesa to zawodnik, który może od razu podnieść jakość zespołu Luciano Spallettiego. Klub uważa, że powrót skrzydłowego byłby realnym impulsem sportowym. Sam piłkarz nie ma wątpliwości co do kierunku i coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że chce ponownie założyć koszulkę Starej Damy.
Chiesa chce przyspieszyć sprawy i zamknąć temat w możliwie krótkim czasie. Na jego decyzję wpłynęły także relacje z Giorgio Chiellinim oraz Luciano Spallettim. Pierwszy był jego kolegą w Juventusie i reprezentacji, a drugi prowadził go w kadrze Włoch. Według La Gazzetta dello Sport zawodnik uznał, że powrót do Turynu może być dla niego nowym otwarciem po trudnych sezonach i rozstaniu z klubem, które pozostawiło niedosyt.
Mimo wyraźnej chęci powrotu do Włoch Chiesa ma dobre relacje w Liverpoolu. Choć jego minut w Premier League było niewiele, cieszy się sympatią kibiców i szatni. Piłkarz nie zamierza wymuszać transferu poprzez otwartą konfrontację. The Reds znają jego stanowisko, co może ułatwić dalsze rozmowy.
Negocjacje między Juventusem a Liverpoolem faktycznie ruszyły kilka dni temu i toczą się w spokojnej atmosferze. W Piemoncie panuje optymizm, natomiast na Anfield zachowywana jest ostrożność. Klub z Anglii nie stawia weta odejściu Chiesy, ale nie przewiduje zniżek ani wypożyczenia.
