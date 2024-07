Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Inter obserwuje sytuację Chiesy w Juventusie

Federico Chiesa jest tego lata intensywnie łączony z możliwością opuszczenia Juventusu. Różne kluby, takie jak Roma, Chelsea i Tottenham, wyraziły zainteresowanie jego pozyskaniem. Ponadto Stara Dama zdecydowała się nie zabierać 26-letniego zawodnika na przedsezonowy obóz treningowy w Niemczech, co dodatkowo podgrzało spekulacje o jego odejściu.

Tymczasem, “Corriere della Sera” sugeruje, że Inter Mediolan uważnie obserwuje rozwój sytuacji Chiesy w Juventusie i rozważa możliwość pozyskania go na zasadzie wolnego transferu w przyszłym roku. Nerazzurri pod przywództwem Beppe Marotty są znani z takich działań, a pierwszym lepszym tego przykładem jest ściągnięcie Piotra Zielińskiego z Napoli.

Jednak do tego daleka droga. Jeśli Chiesa wciąż będzie zwlekał z podpisaniem nowej umowy to Juventus postara się o jego sprzedaż jeszcze tego lata chcąc zarobić na nim trochę pieniędzy. Zdaniem mediów, napastnik preferuje ewentualny transfer zagraniczny niż przenosiny do jednego z klubów Serie A. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i trudno przewidzieć jej dalsze losy, bowiem w przypadku Włocha wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Wydaje się, że dużą rolę może też odegrać Thiago Motta i jego wizja Starej Damy z Chiesą bądź bez.

