Mourinho zachęca Arsenal do transferu gwiazdora. “To może być nowy Drogba”

Jose Mourinho porównał gwiazdora Napoli, Victora Osimhena, do legendy Chelsea, Didiera Drogby, sugerując, że Arsenal może popełnić błąd, jeśli nie zdecyduje się na transfer Nigeryjczyka, donosi "The Mirror".

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Arsenal poszukuje nowego napastnika

Victor Osimhen zrobił furorę w Serie A w ostatnich sezonach, zdobywając imponujące 65 bramek od transferu z LOSC Lille do Napoli w 2020 roku. Jest szybki i silny fizycznie, co przyciągnęło zainteresowanie kilku klubów Premier League, w tym Arsenalu, Chelsea i Manchesteru United, a także francuskiego giganta PSG.

Arsenal z pewnością potrzebuje topowego napastnika, ponieważ Gabriel Jesus od przyjścia z Manchesteru City w 2022 roku, nie zdołał zrobić znaczącego wrażenia. Gdyby mieli w drużynie skuteczną “dziewiątkę”, Kanonierzy być może zdobyliby tytuł Premier League w ostatnich dwóch sezonach, a tak dwukrotnie dali się wyprzedzić Manchesterowi City.

Niedawno Mourinho porównał Osimhena do ikony Chelsea, Didiera Drogby, który strzelił 104 gole i zanotował 55 asyst na Stamford Bridge grając tam w latach 2004-2015. Jakiś czas temu, legendarny trener powiedział: – Jest na tym samym poziomie co Drogba, ale Didier nie symulował. Jeśli Victor się zmieni, to OK, kupiłbym go, gdybym był w klubie z dużymi funduszami. Jednak jeśli trafi do Anglii, musi się zmienić, bo w Premier League nie tolerują takiego zachowania.

Jeśli Arsenal chce pozyskać Osimhena to musi się spieszyć, ponieważ według medialnych doniesień gwiazdor zaakceptował już ofertę Paris Saint-Germain i czeka, aż porozumienie osiągną również kluby. To wydaje się jednak nieco odległe, dlatego Kanonierzy mają okazję, by wkroczyć do gry z konkretną propozycją.

