Chelsea planuje wzmocnić formację ofensywną podczas letniego okna transferowego. The Blues nie są zadowoleni z występów Nicolasa Jacksona. Senegalczyka na Stamford Bridge może zastąpić Benjamin Sesko - informuje portal givemesport.com

Źródło: Give Me Sport

Imago / Christian Schroedter Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Chelsea nie jest zadowolona z Nicolasa Jacksona

The Blues chcą sprowadzić nowego napastnika

Na radarze klubu znajduje się Benjamin Sesko

Benjamin Sesko ma zastąpić Jacksona w Chelsea

Chelsea notuje kiepski sezon w Premier League po raz drugi z rzędu. Choć obecny właściciel klubu wydał na transfery ogromną sumę pieniędzy, to nie przyniosły one zamierzonego efektu. Wobec tego w letnim oknie transferowym The Blues mogą po raz kolejny być aktywni na rynku transferowym.

Ben Jacobs na łamach portalu givemesport.com sugerował, że do Londynu może zawitać młoda gwiazda Bundesligi. Mowa tutaj o 20-letnim napastniku RB Lipsk. Benjamin Sesko zdaniem dziennikarza miałby być chętny na przeprowadzkę na Stamford Bridge. Reprezentant Słowenii w tym sezonie zagrał we wszystkich rozgrywkach 33 mecze, w których strzelił 11 bramek.

Jednak transfer Sesko do Chelsea wcale nie będzie łatwym zadaniem. Londyńczycy są na granicy zasad finansowych obowiązujących w Premier League. Z tego względu, zanim zdecydują się na kolejne zakupy nowych zawodników, muszą znaleźć kupców na kilku obecnych piłkarzy z pierwszego składu.