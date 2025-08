Transferowa burza w Chelsea. Cztery nazwiska na ostrzu noża

fot, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea gotowa na rozstanie z czterema zawodnikami

Chelsea ma bardzo szeroką kadrę i niewykluczone, że wkrótce zostanie ona mocno uszczuplona. Konkretne informacje na ten temat przekazał portal Fichajes.net, sugerując, że czterech piłkarzy może zostać wystawionych na listę transferową.

Według źródła, wśród zawodników mogących zakończyć przygodę z Chelsea są: Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Benoit Badiashile oraz Carney Chukwuemeka. Pierwszy z nich trafił do londyńskiej ekipy w 2023 roku z RB Lipsk. Jak dotąd nie błyszczał jednak w Chelsea tak, jak w drużynie z Bundesligi. 27-latek był wymieniany jako jeden z kandydatów do gry w FC Barcelonie.

Kolejnym graczem, który może rozstać się z klubem z Londynu, jest były zawodnik Manchesteru City. Sterling ma umowę ważną do 2027 roku. Niemniej jednak, nigdy nie zaprezentował się tak, jak tego oczekiwano w Chelsea. W związku z tym możliwe, że zainteresowanie ze strony ekip z Bundesligi lub innych drużyn Premier League przełoży się na jego transfer.

Carney Chukwuemeka to z kolei piłkarz, który znajduje się na radarze Barcelony. Był jednym z pierwszych zawodników, wobec którego konkretna decyzję podjął Enzo Maresca. Benoit Badiashile to obrońca, który trafił do Chelsea z AS Monaco za 38 milionów euro. Kontuzje jednak sprawiły, że zawodnik stracił na znaczeniu.

Każdy z wymienionych graczy może być symbolem sportowego i finansowego chaosu, który panuje w ekipie ze Stamford Bridge. Najbliższe tygodnie mogą być decydujące, jeśli chodzi o konkretne decyzje transferowe.

