Chelsea przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Jak się okazuje, The Blues mogą przeprowadzić zaskakujące wzmocnienie. Na ich celowniku znalazł się Riccardo Calafiori z Arsenalu - informuje Simon Phillips.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Riccardo Calafiori wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea już w przyszłym tygodniu może zakończyć przygodę w Lidze Mistrzów. I to już na etapie 1/8 finału. Pierwsze spotkanie z Paris Saint-Germain kompletnie nie poszło po myśli zespołu z Londynu. Rywalizacja na Parc des Princes zakończyła się ich wysoką porażką rezultatem 2:5. Teraz z pewnością The Blues większą uwagę na rozgrywkach Premier League.

Z informacji przekazanych przez Simona Phillipsa dowiadujemy się, że Chelsea już przygotowuje się do letniego okienka transferowego. The Blues mają ambitny plan, aby osłabić swojego odwiecznego rywala. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu ze Stamford Bridge znalazł się Riccardo Calafiori z Arsenalu.

Pozyskanie reprezentanta Włoch jest jeszcze daleką drogą dla Chelsea. Londyńczycy na ten moment jedynie badają możliwość pozyskania defensora. Arsenal natomiast poważnie zastanawia się nad przyszłością wychowanka AS Romy. Bardzo możliwe, że strony zakończą latem współpracę i całą sytuację wykorzystają The Blues.

Riccardo Calafiori w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Arsenalu. Włoch zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył trzy asysty.