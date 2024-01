IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Evan Ferguson

Evan Ferguson wzbudza zainteresowanie kilku gigantów

Wśród nich jest m.in. Chelsea, która szuka wzmocnienia linii ataku

Za irlandzkiego napastnika trzeba będzie słono zapłacić

Evan Ferguson łączony z Chelsea. Trzeba wyłożyć fortunę

Evan Ferguson niedawno przedłużył kontrakt z Brighton & Hove Albion do 30 czerwca 2029 roku, lecz przeprowadzka 19-letniego napastnika do innego klubu wciąż jest możliwa. Ośmiokrotny reprezentant Irlandii zimą zostanie na The Amex, ale latem może przenieść się do jednego z gigantów.

Włodarze Mew stawiają jednak bardzo twarde warunki – nie sprzedadzą swojej gwiazdy za mniej niż 100 milionów funtów. Wśród drużyn zainteresowanych zakontraktowaniem perspektywicznego zawodnika oprócz Manchesteru United oraz Manchesteru City jest również Chelsea.

Według “London Evening Standard” The Blues w Evanie Fergusonie widzą idealne wzmocnienie formacji ofensywnej. Utalentowany snajper przez wiele lat mógłby stanowić o sile ataku londyńczyków.