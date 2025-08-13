Chelsea wyprzedziła Man City. Gwiazda blisko Stamford Bridge

Chelsea jest liderem w wyścigu o transfer Xaviego Simonsa z RB Lipsk. Jak poinformował niemiecki serwis Sky Sport, The Blues wyprzedzili Manchester City.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Xavi Simons coraz bliżej Chelsea

Chelsea jest coraz bliżej pozyskania Xaviego Simonsa z RB Lipsk. Londyński klub prowadzi zaawansowane rozmowy i wyprzedził w tym wyścigu Manchester City. Jeszcze kilka tygodni temu Obywatele byli wymieniani w gronie faworytów, ale ich zainteresowanie znacząco osłabło.

Simons ma za sobą świetny sezon w Bundeslidze, w którym zdobył 11 bramek. Jego wszechstronność i umiejętność gry zarówno za napastnikiem, jak i na skrzydle sprawiają, że stał się celem wielu klubów Premier League. Chelsea od początku wykazywała się największą determinacją i konsekwencją, przyjmując strategię cierpliwych negocjacji z RB Lipsk.

Według Floriana Plettenberga zawodnik jest w pełni skupiony na porozumieniu pomiędzy klubami. Obecnie w Lipsku zarabia nawet 14 milionów euro brutto rocznie, wliczając bonusy, co oznacza, że każdy kupujący klub musi liczyć się z dużym obciążeniem finansowym. Chelsea jest jednak przekonana, że jest w stanie sprostać tym wymaganiom, widząc w Holendrze kluczowe wzmocnienie ofensywy.

Trener Enzo Maresca konsekwentnie stawia na piłkarzy o dużej elastyczności w ofensywie, a Simons doskonale wpisuje się w tę koncepcję. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, The Blues pozyskają jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Europie.