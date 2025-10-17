Chelsea traci gwiazdę. Koszmarne informacje dla The Blues

Chelsea potwierdziła, że Cole Palmer nie zagra przez najbliższe sześć tygodni. 23-letni pomocnik nabawił się urazu pachwiny we wrześniu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Cole Palmer kontuzjowany, ponad miesiąc przerwy

Chelsea zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli Premier League, a przed październikową przerwą na mecze reprezentacji pokonała Liverpool (2:1) na Stamford Bridge. W Lidze Mistrzów zespół Enzo Mareski najpierw przegrał z Bayernem Monachium (1:3), a następnie pokonał Benfikę Lizbona (1:0).

Londyńczycy mają spore aspiracje w tym sezonie, jednak w jego pierwszej części poważnej kontuzji doznał Cole Palmer. To duży cios dla The Blues, którzy w ostatnich tygodniach zaczęli odzyskiwać formę. 23-letni napastnik nie pojawił się na murawie od 20 września, kiedy to odnowił się jego uraz pachwiny.

Palmer rozegrał w tym sezonie zaledwie trzy spotkania Premier League. Chelsea liczyła, że przerwa na mecze reprezentacyjne pozwoli zawodnikowi wrócić do pełni zdrowia, jednak w piątek Enzo Maresca przekazał, że rekonwalescencja potrwa dłużej, niż początkowo zakładano.

– Myliłem się – przyznał Maresca podczas konferencji prasowej. – Palmer musi pauzować prawdopodobnie jeszcze sześć tygodni. Najważniejsze, żeby po powrocie był w pełni sprawny. Sztab medyczny to nie magowie – dodał menedżer Chelsea.

Palmer opuści nadchodzące mecze Premier League z Nottingham Forest, Sunderlandem, Tottenhamem, Burnley, Arsenalem. Jego absencja obejmie również mecze Ligi Mistrzów z Ajaxem, Karabachem i Barceloną, a także spotkania reprezentacji Anglii w eliminacjach do mistrzostw świata przeciwko Serbii i Albanii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Palmer może wrócić do gry pod koniec listopada.