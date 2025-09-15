Sterling mógł zmienić klub. Gigant zgłosił się na finiszu okienka

Bayern Monachium na finiszu letniego okienka zgłosił się po jeszcze jedną gwiazdę Chelsea. Raheem Sterling nie zdecydował się jednak na transfer - informuje "The Telegraph".

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Raheem Sterling

Bayern miał chrapkę na Sterlinga

Raheem Sterling przez wiele lat był jedną z największych gwiazd Premier League, ale po odejściu z Manchesteru City jego kariera zmierza w złym kierunku. W 2022 roku dołączył do Chelsea, gdzie z początku radził sobie dobrze. Na przestrzeni dwóch sezonów stracił natomiast zaufanie, co poskutkowało opuszczeniem Stamford Bridge w zeszłym roku. Z okazji skorzystał Arsenal, który awaryjnie wypożyczył go do siebie.

Skrzydłowy pod wodzą Mikela Artety również nieszczególnie błyszczał, a po powrocie do Chelsea został kompletnie odstawiony. Potwierdził to zresztą Enzo Maresca, który otwarcie przyznał, że nie zamierza przywracać Anglika do drużyny. Ma ważny kontrakt, ale trenuje indywidualnie i nie jest uwzględniany przy ustalaniu kadry meczowej.

Sterling nie zdecydował się natomiast na opuszczenie Londynu. „The Telegraph” ujawnia, że pod koniec letniego okienka Bayern Monachium zainteresował się jego sytuacją i złożył w tej sprawie zapytanie. Jednocześnie pracował nad transferem Nicolasa Jacksona, więc mógł sprowadzić dwóch piłkarzy Chelsea. Anglik miał jednak zdecydować, że nie będzie na finiszu okienka zmieniał klubu. Temat jego przeprowadzki może wrócić zimą, gdyż znajduje się również na radarach ekip z Włoch i Turcji.

Dotychczasowa kariera 30-latka w pełni opiera się na grze w Premier League. Na jej poziomie wystąpił dotąd 396 razy, zdobywając 123 bramki.