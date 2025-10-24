Chelsea w dalszym ciągu poszukuje wzmocnień ataku. Kandydatem dla niej jest Samu Aghehowa, choć stale rośnie konkurencja. Kolejne angielskie kluby chcą go u siebie - informuje "A Bola".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Samu Aghehowa

Snajper FC Porto marzeniem Anglików. Chelsea ma rywali

Chelsea tego lata poważnie przebudowała ofensywę, sprowadzając chociażby Joao Pedro, Liama Delapa, Alejandro Garnacho czy Jamiego Gittensa. Na Stamford Bridge przeniósł się też Estevao, którego kupiła już nieco wcześniej. Ekipa Enzo Mareski ma ambitne cele, ale może być jeszcze zbyt słaba na walkę o mistrzostwo kraju. Z tego względu władze klubu w dalszym ciągu szukają zawodników, którzy zapewnią odpowiednią jakość i będą wzmocnieniem wyjściowej jedenastki.

Angielski gigant nie zaprzestał poszukiwań napastnika, który będzie docelowym numerem jeden. Wśród kandydatów wymieniane jest nazwisko Samu Aghehowy, który lata moment opuści Portugalię i będzie grał w czołowym europejskim klubie. W tym sezonie zanotował osiem trafień w raptem dziesięciu meczach, dlatego FC Porto już szacuje, ile na nim zarobi.

Mówi się o kwocie transferowej w okolicach 100 milionów euro. Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem 21-letniego Hiszpana, ale nie będzie jej łatwo. Do walki o jego podpis włączają się Aston Villa oraz Nottingham Forest. Oba te kluby planują transfer napastnika na lata i zastąpienie swoich dotychczasowych gwiazd, czyli Olliego Watkinsa i Chrisa Wooda.

🚨 Chelsea’s pursuit of FC Porto’s €100M rated striker Samu Aghehowa has been complicated by rival approaches from Aston Villa and Nottingham Forest.



Both Villa and Forest are looking for long-term solutions to their striker spot with Ollie Watkins and Chris Wood not getting… pic.twitter.com/E9CuDAoOE6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 24, 2025

W 2024 roku Samu wylądował w FC Porto za kwotę 32 milionów euro. Jeszcze za czasów występów w Deportivo Alaves był łączony z transferem do Chelsea.