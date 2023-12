Conor Gallagher jest wychowankiem i aktualnym piłkarzem Chelsea. Anglik nie może być jednak pewny przyszłości w Londynie, co ujawnia The Athletic.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Conor Gallagher

Chelsea może pożegnać swojego wychowanka i piłkarza pierwszego składu

Niepewny przyszłości jest Connor Gallagher

Reprezentant Anglii nie przedłużył jeszcze kontraktu wygasającego w 2025 roku

Trudna decyzja przed Chelsea. W Premier League już czekają

Chelsea od momentu przejęcia przed amerykańskiego właściciela niezmiennie co okno transferowe sięga głęboko do portfela. The Blues wzmocnienia potrzebne są także teraz. Nie będą one jednak możliwe bez wcześniejszych odejść z klubu.

Pewne miejsce u Mauricio Pochettino ma Conor Gallagher, który jest wychowankiem The Blues. Klub może spieniężyć 23-letniego Anglika, aby poprawić swoją sytuację finansową. Pomocnikowi zostało 18 miesięcy umowy z Chelsea.

Portal Transfermarkt wycenia Gallaghera na aż 42 miliony euro. Pokusa sprzedaży jest zatem spora. Na taką decyzję czekają działacze Tottenhamu i Newcastle United. Poza Premier League zainteresowanie 23-latkiem wykazywała wcześniej Borussia Dortmund.

