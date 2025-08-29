Chelsea szaleje w ostatnich dniach letniego okienka. The Blues myślą o jeszcze jednym głośnym wzmocnienia. Na ich radarze znajduje się Fermin Lopez z FC Barcelony - informuje serwis "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Fermin Lopez celem Chelsea

Chelsea ostatecznie przegrała rywalizację o Xaviego Simonsa. Holender lada moment zostanie zawodnikiem Tottenhamu Hotspur. The Blues jednak nie mają zamiaru przeczekać ostatnich dni letniego okienka transferowego. Londyńczycy mogą jeszcze zaskoczyć. Dopinają bowiem przyjście Facundo Buonanotte z Brighton & Hove Albion.

Jak się okazuje, przeprowadzka Argentyńczyka może nie być ostatnim letnim wzmocnieniem Chelsea. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że władze ze Stamford Bridge planują przeprowadzić głośny transfer. W kręgu zainteresowań The Blues wciąż się znajduje Fermin Lopez z FC Barcelony. Anglicy właśnie zintensyfikowali działania mające na celu sprowadzenie Hiszpana.

Wspomniane źródło zaznacza, że Fermin Lopez jest zaciekawiony projektem Chelsea i może rzeczywiście rozważyć transfer. Hiszpan od miesięcy jest łączony z przeprowadzką na Stamford Bridge. Jednak dopiero w ostatnich dniach letniego okienka strony mogą nawiązać współpracę. Czas pokaże, czy pomocnik Dumy Katalonii zawita do Premier League.

Fermin Lopez jest wychowankiem FC Barcelony. Dotychczas reprezentant Hiszpanii rozegrał 89 spotkań w seniorskich barwach Blaugrany. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 19 trafień, a także 11 asyst.