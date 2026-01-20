Chelsea szykuje hit prosto z PSG! W grze ponad 100 milionów euro

Chelsea może przeprowadzić hitowy transfer z Paris Saint-Germain. Na celowniku The Blues znalazł się Joao Neves, za którego rozważają ofertę sięgającą 125 milionów euro. Portugalczyk miałby zastąpić Enzo Fernandeza - informuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Joao Neves wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea od początku kalendarzowego roku przechodzi przebudowę. Londyńczycy niespodziewanie zakończyli współpracę z Enzo Mareską. Dziś na stanowisku trenera zasiada Liam Rosenior. Władze ze Stamford Bridge myślą właśnie nad transferami, które mogą przeprowadzić nowemu szkoleniowcowi. Ruchy kadrowe zbliżają się wielkimi krokami i coraz częściej mówi się o odejściu Enzo Fernandeza.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Chelsea przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż The Blues wytypowali już zawodnika, który zastąpiłby mistrza świata. Jak się okazuje, to byłby hitowy ruch. W kręgu zainteresowań zespołu z Londynu znalazł się Joao Neves, który na co dzień reprezentuje barwy Paris Saint-Germain.

Chelsea poważnie myśli o złożeniu oferty za reprezentanta Portugalii. Propozycja angielskiego klubu ma sięgać nawet 125 milionów euro. Jest to kosmiczna kwota i nie znamy stanowiska Paris Saint-Germain, jeśli pojawi im się taka na stole. Czas pokaże, czy zawodnik mistrza Francji finalnie zawita na boiska Premier League.

Joao Neves w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Portugalczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie sześć trafień oraz dwie asysty.