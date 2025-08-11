Chelsea może sprowadzić nowego stopera. Romano ujawnia warunek

Chelsea rozważa transfer środkowego obrońcy po kontuzji Leviego Colwilla. Fabrizio Romano podaje, że wszystko zależy od sprzedaży zawodników w następnych dniach okna.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Maresca naciska na wzmocnienie defensywy Chelsea

Chelsea straciła Leviego Colwilla na większość sezonu, co stanowi duży cios dla drużyny. Enzo Maresca przyznał, że priorytetem stało się sprowadzenie nowego środkowego obrońcy, który zastąpi kontuzjowanego zawodnika.

Według Fabrizio Romano klub może wejść na rynek transferowy, jeśli pojawi się odpowiednia okazja. W swoim podcaście ekspert powiedział, że trzeba obserwować sytuację, bo Maresca naciska na wzmocnienie defensywy, ale zarząd pozostaje ostrożny.

Problemem pozostają jednak głównie finanse. Chelsea, by móc pozyskać nowego stopera, musi wygenerować kolejne wpływy ze sprzedaży zawodników. Bez tego transfer będzie trudny do zrealizowania, zwłaszcza że czasu do zamknięcia okna jest coraz mniej.

W klubie panuje przekonanie, że dodatkowy obrońca jest potrzebny, aby utrzymać rywalizację w defensywie. Niektórzy obserwatorzy sugerują, że jednym z kandydatów do odejścia mógłby być Benoit Badiashile, co pozwoliłoby zrobić miejsce w kadrze i budżecie na nowy zakup.

Najbliższe dni będą decydujące. Jeśli Chelsea zdoła sprzedać kilku zawodników, Maresca prawdopodobnie doczeka się wzmocnienia, które ma ustabilizować defensywę w obliczu nieobecności Colwilla.

