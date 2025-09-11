Chelsea nie zamierza reagować. Liverpool pozostaje wielkim faworytem

20:28, 11. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Chelsea nie zamierza włączać się do walki o reprezentanta Anglii. Marc Guehi pozostaje wielkim celem transferowym Liverpoolu. Mimo problemów w defensywie, The Blues odpuszczają ten temat.

Marc Guehi
fot. PA Images Na zdjęciu: Marc Guehi

Guehi nie jest celem Chelsea. Liverpool może spać spokojnie

Liverpool podczas letniego okienka mocno pracował nad transferem reprezentanta Anglii. Marc Guehi chciał wylądować na Anfield i liczył na porozumienie między klubami. Jednocześnie, w przeciwieństwie do Alexandra Isaka, nie wymuszał transferu i sumiennie trenował z zespołem Crystal Palace. The Reds ostatecznie obeszli się smakiem – Crystal Palace nie zgodziło się na sprzedaż Guehiego, gdyż nie zdołało dogadać transferu jego następcy. Najbliższe pół roku Anglik spędzi w obecnej drużynie, ale odejście i tak jest przesądzone.

Guehi ma umowę ważną tylko do połowy 2026 roku i nie zamierza jej przedłużać. Oznacza to, że latem będzie mógł zmienić zespół w ramach transferu bezgotówkowego. Crystal Palace oczywiście będzie naciskać na rozstanie zimą, tak aby na tym ruchu cokolwiek zarobić. Liverpool pozostaje faworytem w wyścigu o podpis Anglika, zwłaszcza, że konkurencji wewnątrz Premier League nie ma.

Wydawało się, że o Guehiego będzie walczyć Chelsea, która mierzy się w tym sezonie z problemami kadrowymi w defensywie. Tak jednak nie będzie. „TEAMtalk” twierdzi, że The Blues nie rozważają zimowego transferu 25-letniego obrońcy, nawet mimo swoich trudności. Najprawdopodobniej na Stamford Bridge nie trafi żaden nowy stoper.