Chelsea wybrała nowego skrzydłowego. Gigant szykuje ofertę

Jesus Rodriguez wzbudził zainteresowanie The Blues

Chelsea FC zamierza ruszyć po Jesusa Rodrigueza, który występuje w Realu Betis. 19-letni skrzydłowy notuje bardzo solidny sezon w barwach andaluzyjskiego klubu i przyciąga uwagę czołowych drużyn Premier League. Betis wycenia swojego zawodnika na około 40 milionów euro. Londyńczycy dostrzegają w młodym Hiszpanie ogromny potencjał.

Rodriguez mógłby wnieść do zespołu prowadzonego przez Enzo Mareskę potrzebną kreatywność i świeżość w ofensywie. The Blues od lat inwestują w młodych i utalentowanych graczy, a Hiszpan idealnie wpisuje się w strategię. Transfer do dużego klubu może być dla młodego skrzydłowego ogromnym krokiem naprzód.

Warto zaznaczyć, że zainteresowanie Rodriguezem wykazuje również Liverpool, jednak to Chelsea wydaje się być obecnie najbardziej zdeterminowana. Zdaniem “Daily Mail”, klub złoży ofertę, by przekonać utalentowanego gracza do przeprowadzki do Wielkiej Brytanii. Kierownictwo The Blues chce sfinalizować transfer jeszcze przed rozpoczęciem letniego okienka. Młodzieżowy reprezentant kraju w bieżącym sezonie strzelił cztery gole i zanotował tyle samo asyst w 35 meczach. Jego kontrakt w Betisie obowiązuje jeszcze do końca kampanii 2028/29.