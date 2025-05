Chelsea zdecydowała. Gwiazda zostanie w klubie na stałe

Chelsea jest bliska sfinalizowania stałego transferu Jadona Sancho z Manchesteru United - wynika z informacji "Sky Sports". Londyński klub ma obowiązek, by wykupić skrzydłowego za 25 milionów funtów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jadon Sancho zostanie na stałe w Chelsea

Chelsea FC wypożyczyła w ubiegłym roku Jadona Sancho z Manchesteru United z obowiązkiem wykupu po sezonie 2024/25. Angielski skrzydłowy miał na Stamford Bridge kilka znakomitych momentów, w tym zdobył efektowną bramkę w finale Ligi Konferencji Europy we Wrocławiu przeciwko Realowi Betis (4:1).

Mimo, że londyńczycy teoretycznie mogą zrezygnować ze stałego transferu 25-latka, musieliby wtedy zapłacić odszkodowanie w wysokości 5 mln euro. Wszystko jednak wskazuje na to, że The Blues zdecydują się aktywować klauzulę wykupu, ustaloną na poziomie 25 mln euro. Sancho może okazać się wartościowym, jeśli uda mu się w pełni rozwinąć skrzydła pod wodzą Enzo Mareski w Londynie.

Sancho ma za sobą intensywny sezon na Stamford Bridge, w trakcie którego rozegrał 42 spotkania, zdobył pięć bramek i dołożył dziesięć asyst. Choć piłkarską edukację rozpoczynał w akademii Manchesteru City, to w Borussii Dortmund rozwinął skrzydła, co zaowocowało transferem na Old Trafford w 2021 roku za imponujące 85 mln euro.

Po nieudanym okresie w czerwonej części Manchesteru, wypożyczenie do Chelsea pozwoliło Sancho w dużym stopniu się odbudować. – Usiądziemy z klubem i zdecydujemy, co przyniesie kolejny sezon. Jeśli zakończyliśmy rozgrywki na czwartym miejscu, to również zasługa Jadona – podkreślił Maresca.