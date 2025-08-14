Chelsea chce pokrzyżować plany Realu! Gwiazda Liverpoolu rozchwytywana

21:06, 14. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Chelsea dołączyła do wyścigu o rozchwytywaną gwiazdę Liverpoolu - informuje "AS". Ibrahima Konate pozostaje celem transferowym Realu Madryt.

Ibrahima Konate
fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Konate celem Chelsea. Wielkie zainteresowanie gwiazdą

Chelsea zdawała się być świetnie przygotowana do sezonu 2025/2026. Na kilka dni przed inauguracją klub przekazał jednak fatalną wiadomość o poważnej kontuzji Leviego Colwilla, czyli ważnej postaci formacji obronnej. Anglik zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i będzie pauzował przez wiele miesięcy. Przeszedł już operację, więc może skupić się na rehabilitacji.

Dla The Blues to oczywiście poważny problem, gdyż Colwill był pewniakiem do gry w ekipie Enzo Mareski. Szkoleniowiec zasugerował, że ta sytuacja zmusza klub do sprowadzenia nowego piłkarza. Z Chelsea łączonych jest kilku kandydatów, a najnowszym nazwiskiem na liście życzeń jest Ibrahima Konate. „AS” twierdzi, że triumfatorem Klubowych Mistrzostw Świata włączył się do walki o gwiazdę Liverpoolu. Zamierza tym samym pokrzyżować plany Realowi Madryt, który ma go na radarach od dłuższego czasu.

Konate nie jest pewny przyszłości na Anfield. Jego umowa wygasa w przyszłym roku, a w mediach pojawiają się sprzeczne informacje. Sam Francuz nie wykazywał dotąd wielkiego zainteresowania jej przedłużeniem, więc Liverpool może zostać zmuszony do sprzedaży. Królewscy preferują transfer bezgotówkowy w przyszłym roku, zaś Chelsea zabiega o sprowadzenie go jeszcze tego lata.