Chelsea i Milan w kolejce po transfer Polaka! Regularnie gra w Bundeslidze

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Kacper Potulski na liście europejskich gigantów

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto zakładał, że sprawy potoczą się tak szybko. Kacper Potulski dopiero w tym sezonie na dobre przebił się do pierwszego zespołu Mainz, a już ustawia się po niego długa kolejka chętnych.

Informacje przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sport Deutschland. Dziennikarz twierdzi, że dane na temat 18-letniego stopera zebrały już AC Milan, Inter oraz Como. To jednak dopiero początek.

Według tego samego źródła sytuację monitorują także kluby z Premier League. Mowa o Chelsea, Brighton i Brentford. W przypadku londyńczyków w grę mógłby wchodzić model znany z innych ruchów, czyli transfer i późniejsze wypożyczenie do Strasbourga, gdzie Polak miałby większe szanse na regularne minuty.

Potulski jest uznawany za jeden z największych talentów na swojej pozycji. Mierzący 195 centymetrów obrońca najpierw dostawał szanse w europejskich pucharach, a pod koniec listopada zadebiutował w Bundeslidze. Od tamtej pory jego rola w zespole regularnie rośnie.

Dużym echem odbił się zwłaszcza mecz z Bayernem, w którym wpisał się na listę strzelców. Takie momenty sprawiają, że skauci największych marek wyciągają notesy. Na dziś nie ma mowy o konkretnych rozmowach czy ofertach, ale Plettenberg podkreśla jasno. Potulski to nazwisko, które przed letnim oknem trzeba zapamiętać.

Mainz ma przy tym mocną kartę w ręku. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Polski obowiązuje aż do 2028 roku, więc każdy zainteresowany będzie musiał sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni.