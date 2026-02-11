Chelsea i Milan w kolejce po transfer Polaka! Regularnie gra w Bundeslidze

10:40, 11. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Florian Plettenberg / Sky Sport

Kacper Potulski wzbudził zainteresowanie wielkich klubów. Obrońca FSV Mainz przykuł uwagę między innymi Chelsea, Interu i Milanu - poinformował Florian Plettenberg z serwisu Sky Skport.

Kacper Potulski
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Kacper Potulski na liście europejskich gigantów

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto zakładał, że sprawy potoczą się tak szybko. Kacper Potulski dopiero w tym sezonie na dobre przebił się do pierwszego zespołu Mainz, a już ustawia się po niego długa kolejka chętnych.

Informacje przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sport Deutschland. Dziennikarz twierdzi, że dane na temat 18-letniego stopera zebrały już AC Milan, Inter oraz Como. To jednak dopiero początek.

Według tego samego źródła sytuację monitorują także kluby z Premier League. Mowa o Chelsea, Brighton i Brentford. W przypadku londyńczyków w grę mógłby wchodzić model znany z innych ruchów, czyli transfer i późniejsze wypożyczenie do Strasbourga, gdzie Polak miałby większe szanse na regularne minuty.

Potulski jest uznawany za jeden z największych talentów na swojej pozycji. Mierzący 195 centymetrów obrońca najpierw dostawał szanse w europejskich pucharach, a pod koniec listopada zadebiutował w Bundeslidze. Od tamtej pory jego rola w zespole regularnie rośnie.

Dużym echem odbił się zwłaszcza mecz z Bayernem, w którym wpisał się na listę strzelców. Takie momenty sprawiają, że skauci największych marek wyciągają notesy. Na dziś nie ma mowy o konkretnych rozmowach czy ofertach, ale Plettenberg podkreśla jasno. Potulski to nazwisko, które przed letnim oknem trzeba zapamiętać.

Mainz ma przy tym mocną kartę w ręku. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Polski obowiązuje aż do 2028 roku, więc każdy zainteresowany będzie musiał sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź