Chelsea zdecydowała się na tymczasowe rozstanie z Davidem Datro Fofaną. Napastnik będzie kontynuował karierę w Turcji. Został bowiem wypożyczony do Faith Karagumruk.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: David Datro Fofana

Oficjanie: David Datro Fofana wzmocnił Faith Karagumruk

Chelsea udanie rozpoczęła nowy sezon. The Blues przeszli sporą przebudowę składu podczas letniego okienka transferowego, ale Enzo Maresca zdołał szybko uporządkować drużynę. W sobotni wieczór londyński zespół będzie miał okazję, choć na chwilę, wskoczyć na pozycję lidera Premier League. Liverpool rozegra bowiem swój mecz dopiero w niedzielę.

Tymczasem w sobotnie popołudnie Chelsea postanowiła uszczuplić kadrę. Stamford Bridge tymczasowo opuścił David Datro Fofana. Przyjście napastnika za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził Faith Karagumruk. 22-latek zatem obecny sezon spędzi na wypożyczeniu w tureckiej lidze.

Dla Davida Datro Fofany jest to czwarte tymczasowe rozstanie z Chelsea. Poprzednio reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej był wypożyczany do Unionu Berlin, Burnley oraz Goztepe. Dla napastnika Feith Karagumruk będzie zatem drugim tureckim zespołem w karierze. Poprzednia przygoda 22-latka w Super Lig nie była do końca udana.

David Datro Fofana w koszulce Goztepe rozegrał jedynie dziewięć spotkań. Mimo to, iworyjski snajper może się pochwalić dobrą liczbą strzelonych goli. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców.