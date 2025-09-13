Oficjanie: David Datro Fofana wzmocnił Faith Karagumruk
Chelsea udanie rozpoczęła nowy sezon. The Blues przeszli sporą przebudowę składu podczas letniego okienka transferowego, ale Enzo Maresca zdołał szybko uporządkować drużynę. W sobotni wieczór londyński zespół będzie miał okazję, choć na chwilę, wskoczyć na pozycję lidera Premier League. Liverpool rozegra bowiem swój mecz dopiero w niedzielę.
Tymczasem w sobotnie popołudnie Chelsea postanowiła uszczuplić kadrę. Stamford Bridge tymczasowo opuścił David Datro Fofana. Przyjście napastnika za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził Faith Karagumruk. 22-latek zatem obecny sezon spędzi na wypożyczeniu w tureckiej lidze.
Dla Davida Datro Fofany jest to czwarte tymczasowe rozstanie z Chelsea. Poprzednio reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej był wypożyczany do Unionu Berlin, Burnley oraz Goztepe. Dla napastnika Feith Karagumruk będzie zatem drugim tureckim zespołem w karierze. Poprzednia przygoda 22-latka w Super Lig nie była do końca udana.
David Datro Fofana w koszulce Goztepe rozegrał jedynie dziewięć spotkań. Mimo to, iworyjski snajper może się pochwalić dobrą liczbą strzelonych goli. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców.