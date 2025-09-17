Chelsea chce zatrzymać zawodnika. Był łączony z Barceloną

21:37, 17. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TBR Football

Chelsea nie zamierza sprzedawać Reece'a Jamesa - informuje "TBR Football". Kapitan The Blues w ostatnim czasie znajdował się na celowniku Barcelony.

Enzo Maresca
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kapitan The Blues nie na sprzedaż

Chelsea pozostaje niepokonana w tym sezonie Premier League, choć remisy z Crystal Palace (0:0) i Brentfordem (2:2) mocno rozczarowały kibiców londyńskiego klubu. Za drużyną już cztery derbowe starcia i teraz czeka kolejne wyzwanie w angielskiej elicie. W ramach 5. kolejki zmierzą się na Old Trafford z Manchesterem United.

W klubie panuje zadowolenie z postawy Reece’a Jamesa. Obrońca od kilku sezonów zmaga się z nawracającymi kontuzjami, które ograniczają jego regularne występy w barwach The Blues i reprezentacji Anglii. Mimo to londyński klub traktuje swojego kapitana jako nieodzowną część przyszłości drużyny i nie planuje sprzedaży, o czym informuje „TBR Football.

Gdy tylko jest zdrowy, James uchodzi za jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. Jego nieobecności pozostają największą bolączką The Blues, jednak nikt w klubie nie ma wątpliwości co do jego jakości i wpływu na drużynę.

James odgrywa ważną rolę nie tylko na boisku, ale również w szatni, pełniąc funkcję lidera i wzoru dla młodszych piłkarzy. Pod wodzą Enzo Mareski 25-latek ma być jednym z fundamentów zespołu, który w nadchodzących latach będzie walczyć o najwyższe cele.

Sezon 2025/26 James rozpoczął obiecująco. Wystąpił we wszystkich czterech meczach Premier League. Kibice liczą, że tym razem uda mu się uniknąć kolejnych kontuzji i rozegrać pełną kampanię. Latem jego nazwisko pojawiało się w kontekście Barcelony, ale hiszpański klub nie skonkretyzował zainteresowania, więc Anglik kontynuuje grę na Wyspach Brytyjskich.

